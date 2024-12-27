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Posted 27 декабря, 12:07

Published 27 декабря, 12:07

Modified 27 декабря, 13:06

Updated 27 декабря, 13:06

Дед Мороз и Снегурочка из Новосибирска рассказали о том, как создают сказку для детей

Дед Мороз и Снегурочка из Новосибирска рассказали о том, как создают сказку для детей

27 декабря 2024, 12:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Супруги Талабуевы из Новосибирска уже несколько лет перевоплощаются в сказочных персонажей на радость жителям города. О радостях и трудностях в своей работе пара рассказала в беседе с Горсайтом.

«Наша цель — создать праздник, ребенок не должен чувствовать фальши», — заявили герои интервью Горсайта. На протяжении трех лет Станислав и Евгения Талабуевы перевоплощаются в главных героев новогодней сказки. Все началось с увлечения супруги Евгении — девушка выросла в многодетной семье и отлично знала, как поладить с детьми.

В 2020 году Станислав согласился помочь супруге и перевоплотиться в Деда Мороза. Перед первым выездом к ребенку они сильно волновались — хотелось создать по-настоящему сказочное представление без капли фальши. Поэтому супруги особенно тщательно подходят к выбору костюмов.

С каждым годом Станислав и Евгения стараются добавлять что-то новое в свою программу: показывают юным зрителям фокусы под видом новогоднего волшебства. С ребятами постарше они договариваются заранее и просят их подыграть на радость младшим. Станислав отмечает, что обычно дети соглашаются.

Супруги отмечают, что большого дохода выезды им не приносят. Напротив, не всегда заработанные за выступления средства компенсируют затраты на транспорт и подготовку реквизита. Тем не менее, Евгения считает, что такая деятельность сильно изменила ее и ее мужа. Девушка считает, что они стали добрее, и их взгляд на мир — оптимистичнее.

При этом компании в Новосибирске неплохо зарабатывают на выездах аниматоров — ранее сообщалось, во сколько в среднем обойдется новогоднее представление.

Стало известно, как и куда отправлять письма Деду Морозу
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