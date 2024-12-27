Дед Мороз и Снегурочка из Новосибирска рассказали о том, как создают сказку для детей

Супруги отмечают, что большого дохода выезды им не приносят. Напротив, не всегда заработанные за выступления средства компенсируют затраты на транспорт и подготовку реквизита. Тем не менее, Евгения считает, что такая деятельность сильно изменила ее и ее мужа. Девушка считает, что они стали добрее, и их взгляд на мир — оптимистичнее.