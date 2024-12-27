Экстренное предупреждение: метель и волна снегопадов надвигается на Новосибирск

Posted 27 декабря, 09:32
Published 27 декабря, 09:32
Modified 27 декабря, 09:34
Updated 27 декабря, 09:34
ГУ МЧС России по Новосибирской области оповестило горожан с помощью СМС о приближающихся штормовых ветрах со скоростью до 20 метров в секунду. Также ожидается снег, гололедица, метели, а на дороге возможны снежные заносы. Особенно аккуратными просят быть водителей.
По прогнозам синоптиков, ветренная погода может сохраниться до 29 декабря. Приэтом температура воздуха днем составит -6 градусов днем и -9 градусов ночью.