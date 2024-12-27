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Posted 27 декабря, 09:32

Published 27 декабря, 09:32

Modified 27 декабря, 09:34

Updated 27 декабря, 09:34

Снежная метель

Экстренное предупреждение: метель и волна снегопадов надвигается на Новосибирск

27 декабря 2024, 09:32
Фото: 1MI. Снежная метель

Новосибирцев предупредили о штормовом ветре 27–28 декабря

Жителей Новосибирска предупреждают о приближающейся непогоде в ближайшие дни.

ГУ МЧС России по Новосибирской области оповестило горожан с помощью СМС о приближающихся штормовых ветрах со скоростью до 20 метров в секунду. Также ожидается снег, гололедица, метели, а на дороге возможны снежные заносы. Особенно аккуратными просят быть водителей.

По прогнозам синоптиков, ветренная погода может сохраниться до 29 декабря. Приэтом температура воздуха днем составит -6 градусов днем и -9 градусов ночью.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Снег#Гололедица#Метели#Непогода#Прогноз погоды
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