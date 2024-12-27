Экстренное предупреждение: метель и волна снегопадов надвигается на Новосибирск

ГУ МЧС России по Новосибирской области оповестило горожан с помощью СМС о приближающихся штормовых ветрах со скоростью до 20 метров в секунду. Также ожидается снег, гололедица, метели, а на дороге возможны снежные заносы. Особенно аккуратными просят быть водителей.