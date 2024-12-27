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Posted 27 декабря, 12:16

Published 27 декабря, 12:16

Modified 27 декабря, 12:18

Updated 27 декабря, 12:18

Деньги в руках

График выплат пенсий в январе 2025: когда забирать выплаты

27 декабря 2024, 12:16
Фото: 1MI. Деньги в руках

В Новосибирской области опубликовали график выплат пособий на январь

Пенсии в январе будут выплачивать в две даты, сообщили в Социальноф фонде России.

Жители Новосибирской области могут ознакомиться с графиком пенсий за январь 2025 года. Выплаты будут производиться в две основные даты: 10 и 21 января. Расписание составлено с учетом праздничных дней и особенностей работы финансовых организаций в этот период.

Как полцчить пенсию

Пенсии, которые должны были поступить 11 января, будут переведены на счета получателей досрочно — 10 января. Это связано с тем, что 11 января выпадает на субботу, которая в этом году является выходным днем. Второй этап выплат состоится 21 января, и все, кто относится к этой группе, получат свои средства без изменений.

Пенсионеры, получающие выплаты через «Почту России», смогут получить свои средства начиная с 3 января. График доставки будет зависеть от расписания работы почтовых отделений в каждом районе. Для уточнения даты и времени визита почтальона жители могут обратиться непосредственно в свое отделение связи.

Передача денег
Передача денег. Фото: 1MI

Индексация страховых пенсий

С 1 января 2025 года вступает в силу повышение страховых пенсий. Все выплаты за январь уже будут пересчитаны с учетом новой индексации. Точные проценты увеличения пока уточняются, но для большинства пенсионеров это станет ощутимой поддержкой в начале года.

Ранние выплаты в декабре

Граждане, которые должны получить пенсии с 1 по 9 января, смогут воспользоваться досрочным перечислением средств. Все необходимые выплаты будут зачислены на счета до 28 декабря 2024 года. Это касается не только страховых пенсий, но и социальных, накопительных, а также пособий по инвалидности и старости.

Деньги в руках
Деньги в руках. Фото: 1MI

Дополнительные выплаты семьям с детьми

Помимо пенсий, в декабре также будут произведены досрочные выплаты детских пособий. Так, 25 декабря на банковские счета поступят:

  • единое пособие для детей до 17 лет и беременных женщин;

  • выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;

  • ежемесячные пособия семьям военнослужащих.

Эти меры призваны поддержать семьи в преддверии новогодних праздников.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Выплаты#Пенсии#Индексация#Почта россии#Социальные пособия
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