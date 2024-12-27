График выплат пенсий в январе 2025: когда забирать выплаты

Пенсии, которые должны были поступить 11 января, будут переведены на счета получателей досрочно — 10 января. Это связано с тем, что 11 января выпадает на субботу, которая в этом году является выходным днем. Второй этап выплат состоится 21 января, и все, кто относится к этой группе, получат свои средства без изменений.