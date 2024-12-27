Индексация пенсий в 2025 году: как изменится размер пособий

Posted 27 декабря, 18:07
Published 27 декабря, 18:07
Modified 27 декабря, 18:09
Updated 27 декабря, 18:09
Пенсия по старости — это ежемесячная выплата, которую получают граждане, достигшие определённого возраста и обладающие необходимым трудовым стажем. Она состоит из нескольких частей: страховой пенсии, фиксированной выплаты и, при наличии, накопительной части.
Основой для расчёта страховой пенсии является формула:
ИПК × СПК + ФВ, где:
Каждое из этих значений ежегодно пересматривается. Так, в 2025 году стоимость пенсионного балла вырастет до 142,76 рубля, а фиксированная часть составит 8728,73 рубля.
Минимальный размер пенсии равен прожиточному минимуму пенсионера в конкретном регионе. Если выплата оказывается ниже этой суммы, государство доплачивает недостающую разницу.
В среднем по стране минимальная пенсия в 2025 году составит около 15 457 рублей. Однако эта сумма варьируется в зависимости от региона. Эти показатели обеспечивают пенсионерам минимальный уровень жизни, хотя его достаточность часто вызывает споры.
Индексация пенсий в России проводится для защиты доходов пенсионеров от инфляции. В 2025 году планируется несколько этапов повышения выплат.
Такой подход позволяет поддерживать покупательную способность пенсионеров в условиях роста цен.
В 2025 году работающие пенсионеры впервые за 10 лет снова получат право на индексацию страховых пенсий. Это решение связано с необходимостью стимулирования занятости среди опытных специалистов.
Индексация для данной категории начнётся с 1 января и составит те же 7,3%, что и для неработающих пенсионеров. Однако есть важный нюанс: расчёт будет основан на сумме пенсии, которая была бы у гражданина без учёта замороженных ранее индексаций.
К сожалению, компенсации за упущенные годы индексации не предусмотрены. Однако после завершения трудовой деятельности пенсия работающих пенсионеров будет пересчитана с учётом всех пропущенных повышений.
Для нетрудоспособных граждан, не имеющих необходимого стажа, назначается социальная пенсия. Её индексация в 2025 году запланирована на 14,75% с 1 апреля.
Кроме того, федеральные льготники, такие как инвалиды, ветераны и пострадавшие от радиационных катастроф, также получат увеличенные выплаты.