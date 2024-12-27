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Posted 27 декабря, 18:07

Published 27 декабря, 18:07

Modified 27 декабря, 18:09

Updated 27 декабря, 18:09

Кошелек с монетами

Индексация пенсий в 2025 году: как изменится размер пособий

27 декабря 2024, 18:07
Фото: 1MI. Кошелек с монетами
В социальном фонде России рассказали, как поменяются пенсии в 2025 году. Рассказываем подробнее.

Как рассчитывается пенсия в России

Пенсия по старости — это ежемесячная выплата, которую получают граждане, достигшие определённого возраста и обладающие необходимым трудовым стажем. Она состоит из нескольких частей: страховой пенсии, фиксированной выплаты и, при наличии, накопительной части.

Основой для расчёта страховой пенсии является формула:

ИПК × СПК + ФВ, где:

  • ИПК— индивидуальный пенсионный коэффициент (зависит от стажа и заработной платы),
  • СПК— стоимость одного пенсионного коэффициента,
  • ФВ— фиксированная выплата, установленная государством.

Каждое из этих значений ежегодно пересматривается. Так, в 2025 году стоимость пенсионного балла вырастет до 142,76 рубля, а фиксированная часть составит 8728,73 рубля.

Раздел с пенсиями на Госуслугах
Раздел с пенсиями на Госуслугах. Фото: 1MI

Минимальная пенсия: что ожидается

Минимальный размер пенсии равен прожиточному минимуму пенсионера в конкретном регионе. Если выплата оказывается ниже этой суммы, государство доплачивает недостающую разницу.

В среднем по стране минимальная пенсия в 2025 году составит около 15 457 рублей. Однако эта сумма варьируется в зависимости от региона. Эти показатели обеспечивают пенсионерам минимальный уровень жизни, хотя его достаточность часто вызывает споры.

Индексация пенсий: график и размеры

Индексация пенсий в России проводится для защиты доходов пенсионеров от инфляции. В 2025 году планируется несколько этапов повышения выплат.

Такой подход позволяет поддерживать покупательную способность пенсионеров в условиях роста цен.

Индексация для работающих пенсионеров

В 2025 году работающие пенсионеры впервые за 10 лет снова получат право на индексацию страховых пенсий. Это решение связано с необходимостью стимулирования занятости среди опытных специалистов.

Индексация для данной категории начнётся с 1 января и составит те же 7,3%, что и для неработающих пенсионеров. Однако есть важный нюанс: расчёт будет основан на сумме пенсии, которая была бы у гражданина без учёта замороженных ранее индексаций.

К сожалению, компенсации за упущенные годы индексации не предусмотрены. Однако после завершения трудовой деятельности пенсия работающих пенсионеров будет пересчитана с учётом всех пропущенных повышений.

Бумажные купюры
Бумажные купюры. Фото: 1MI

Социальные пенсии и выплаты льготникам

Для нетрудоспособных граждан, не имеющих необходимого стажа, назначается социальная пенсия. Её индексация в 2025 году запланирована на 14,75% с 1 апреля.

Кроме того, федеральные льготники, такие как инвалиды, ветераны и пострадавшие от радиационных катастроф, также получат увеличенные выплаты.

График выплат пенсий в январе 2025: когда забирать выплаты
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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Пенсии#Индексация#Инфляция#Социальный фонд#Льготники#Социальные пенсии
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