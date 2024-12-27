Как будут работать поликлиники Новосибирска на Новый год: подробный график

С 29 декабря по 8 января все городские поликлиники будут открыты с 09:00 до 15:00. Записаться на прием или вызвать врача на дом можно через «Госуслуги», чат-боты в Telegram и VK или единую регистратуру по номеру 122. Однако заявки, поступившие после 14:00, будут перенесены на следующий день. Также в этот период можно пройти диспансеризацию. Круглосуточно продолжат работать стационары и скорая помощь.