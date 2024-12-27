Как будут работать поликлиники Новосибирска на Новый год: подробный график

Posted 27 декабря, 11:04
Published 27 декабря, 11:04
Modified 27 декабря, 11:06
Updated 27 декабря, 11:06
С 29 декабря по 8 января все городские поликлиники будут открыты с 09:00 до 15:00. Записаться на прием или вызвать врача на дом можно через «Госуслуги», чат-боты в Telegram и VK или единую регистратуру по номеру 122. Однако заявки, поступившие после 14:00, будут перенесены на следующий день. Также в этот период можно пройти диспансеризацию. Круглосуточно продолжат работать стационары и скорая помощь.
Тем, кто столкнется с острой зубной болью, помогут стоматологические поликлиники. Они будут работать с 09:00 до 15:00 по установленному графику. Для экстренных случаев предусмотрены дежурные отделения: с 20:00 28 декабря до 07:00 9 января можно обращаться в круглосуточные кабинеты на Петухова, 20, и Театральной, 46.
Во время новогодних каникул круглосуточно будут функционировать травмпункты по семи адресам в разных районах города. Это важная мера для оказания быстрой помощи при травмах, которые традиционно учащаются в период праздников.
Ранее atas.info рассказал о том, как будут работать торговые центры в новогодние праздники.