Как одеться на Новый год 2024-2025: советы от стилиста

Posted 27 декабря, 05:31
Published 27 декабря, 05:31
Modified 27 декабря, 05:33
Updated 27 декабря, 05:33
Подготовка к встрече Нового года — это не только выбор подарков и праздничного меню, но и создание образа, который будет отражать ваше настроение и стиль. Стилист Екатерина Левина напоминает, что важно не только слепо следовать трендам, но и подобрать одежду индивидуально под себя.
«Тренды трендами, но гораздо важнее, когда на вечеринке вы чувствуете себя комфортно, расслабленно и красиво», — поделилась стилист в разговоре с atas.info.
Начнем с ключевого вопроса: где вы будете отмечать праздник? Ведь место и формат мероприятия диктуют основные правила выбора наряда.
Если вы планируете отметить Новый год в ресторане или на светском мероприятии, можно дать волю фантазии и примерить самые яркие тренды сезона:
Пайетки, стразы, металлические ткани — всё это будет уместно в новогоднюю ночь. Вы можете выбрать платье, украшенное блестками, или дополнить образ яркими аксессуарами с камнями.
Такой выбор подчеркнет торжественность момента. Лаконичные фасоны или сложные драпировки — решайте в зависимости от ваших предпочтений.
Используйте перья в качестве декоративной детали: на рукавах, подоле платья или даже на аксессуарах.
Легкие полупрозрачные блузки, платья или юбки добавят вашему образу загадочности.
Екатерина Левина подчеркивает, что именно обувь в итоге может повлиять на восприятие всего образа.
«Обувь — это отдельный пункт. Она может собрать весь образ, а может его разрушить», — говорит Левина.
Выбирайте изящные туфли или босоножки (если позволяет место проведения), но не забывайте о комфорте.
Даже базовый комплект одежды можно вывести на новый уровень с помощью крупных украшений. Модный прием этого сезона — одинаковые или выполненные в единой стилистике браслеты на обеих руках, а также массивные серьги.
Если праздник пройдет в кругу семьи или близких друзей, на первое место выходят комфорт и расслабленность. Вот несколько идей для образов:
Пижамный стиль
Шелковая пижама в пастельных или насыщенных тонах выглядит стильно и уютно. Можно добавить эффектные серьги или сделать яркий макияж для акцента.
Джинсы и нарядный топ
Такой образ универсален и подходит для тех, кто не хочет переодеваться после приготовления праздничного ужина.
Платья
Лаконичные трикотажные платья или чуть более нарядные варианты помогут создать атмосферу праздника.
Если вы хозяйка вечера, выбирайте одежду, которая не сковывает движений, и сделайте акцент на аксессуарах или макияже.
«Даже просто яркие губы могут поменять настроение образа», — отмечает стилист.
Новогодняя ночь на свежем воздухе требует продуманного подхода к одежде. Основные акценты здесь — тепло и уют.
Как справедливо замечает Екатерина Левина, в основном гости видят нашу верхнюю часть, поэтому особенно внимание следует уделить именно ей.
«Для многих Новый год — это застолье. Нас видно только наполовину из-за стола. Работайте с портретной зоной, а всё, что ниже, пусть чувствует себя расслабленно», — говорит Екатерина Левина.
Добавьте эффектные серьги, колье или макияж, акцентируя внимание на лице. Это создаст праздничное настроение и сделает ваш образ более выразительным.
Тем, кто ориентируется на китайские гороскопы и цветовые тренды, стоит учитывать, что 2024-2025 — годы Змеи. Это символ мудрости, изящества и загадочности. В одежде предпочтительны зелёные и золотые оттенки, которые подчеркивают символику года.
Самый большой модный провал — это неуместность наряда.
«Свитер с оленями в ресторане или босоножки на снегу — явно не лучшие варианты», — приводит пример Левина.
Старайтесь учитывать место и формат мероприятия, чтобы ваш образ выглядел гармонично.
Также наряды, которые выглядят так, будто сейчас лопнут по швам, не украшают никого. В Новый год вам должно быть удобно, чтобы танцевать, общаться и наслаждаться праздником. Неправильное сочетание объемов (например, слишком объемный верх и низ) или несоответствие длины одежды вашему росту и фигуре создают ощущение дисгармонии.
Выбор наряда на Новый год — это прекрасный способ выразить себя. Помните: главное — чувствовать себя комфортно и быть в гармонии с окружающей атмосферой.
«Удачно подобранный образ делает праздник ярче и запоминающимся», — считает стилист.