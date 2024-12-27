Как одеться на Новый год 2024-2025: советы от стилиста

Подготовка к встрече Нового года — это не только выбор подарков и праздничного меню, но и создание образа, который будет отражать ваше настроение и стиль. Стилист Екатерина Левина напоминает, что важно не только слепо следовать трендам, но и подобрать одежду индивидуально под себя.