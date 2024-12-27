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Posted 27 декабря, 05:31

Published 27 декабря, 05:31

Modified 27 декабря, 05:33

Updated 27 декабря, 05:33

Создание образа стилистом

Как одеться на Новый год 2024-2025: советы от стилиста

27 декабря 2024, 05:31
Фото: 1MI. Создание образа стилистом

Стилист из Новосибирска рассказала, как подобрать наряд на Новый год

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
В преддверье Нового года сибирячки начали активно искать праздничные наряды. Стилист из Новосибирска дала несколько советов по подбору образа, чтобы выглядеть в тренде.

Подготовка к встрече Нового года — это не только выбор подарков и праздничного меню, но и создание образа, который будет отражать ваше настроение и стиль. Стилист Екатерина Левина напоминает, что важно не только слепо следовать трендам, но и подобрать одежду индивидуально под себя.

«Тренды трендами, но гораздо важнее, когда на вечеринке вы чувствуете себя комфортно, расслабленно и красиво», — поделилась стилист в разговоре с atas.info.

Начнем с ключевого вопроса: где вы будете отмечать праздник? Ведь место и формат мероприятия диктуют основные правила выбора наряда.

Гламур и блеск: новогодний образ для ресторана или вечеринки

Если вы планируете отметить Новый год в ресторане или на светском мероприятии, можно дать волю фантазии и примерить самые яркие тренды сезона:

Блеск, блеск и еще раз блеск

Пайетки, стразы, металлические ткани — всё это будет уместно в новогоднюю ночь. Вы можете выбрать платье, украшенное блестками, или дополнить образ яркими аксессуарами с камнями.

Блестки и сразы не выходят из моды
Блестки и сразы не выходят из моды. Фото: unsplash.com

Вечерние платья и юбки в пол

Такой выбор подчеркнет торжественность момента. Лаконичные фасоны или сложные драпировки — решайте в зависимости от ваших предпочтений.

Перья

Используйте перья в качестве декоративной детали: на рукавах, подоле платья или даже на аксессуарах.

Прозрачные ткани

Легкие полупрозрачные блузки, платья или юбки добавят вашему образу загадочности.

Прозрачные ткани в тренде
Прозрачные ткани в тренде. Фото: odezhda.guru

Особое внимание обуви

Екатерина Левина подчеркивает, что именно обувь в итоге может повлиять на восприятие всего образа.

«Обувь — это отдельный пункт. Она может собрать весь образ, а может его разрушить», — говорит Левина.

Выбирайте изящные туфли или босоножки (если позволяет место проведения), но не забывайте о комфорте.

Выбор обуви в магазине
Выбор обуви в магазине. Фото: 1MI

Аксессуары — ключ к завершению образа

Даже базовый комплект одежды можно вывести на новый уровень с помощью крупных украшений. Модный прием этого сезона — одинаковые или выполненные в единой стилистике браслеты на обеих руках, а также массивные серьги.

Уют и практичность: что надеть на Новый год дома

Если праздник пройдет в кругу семьи или близких друзей, на первое место выходят комфорт и расслабленность. Вот несколько идей для образов:

  • Пижамный стиль

    Шелковая пижама в пастельных или насыщенных тонах выглядит стильно и уютно. Можно добавить эффектные серьги или сделать яркий макияж для акцента.

  • Джинсы и нарядный топ

    Такой образ универсален и подходит для тех, кто не хочет переодеваться после приготовления праздничного ужина.

  • Платья

    Лаконичные трикотажные платья или чуть более нарядные варианты помогут создать атмосферу праздника.

Пижамный образ
Пижамный образ. Фото: unsplash.com

Если вы хозяйка вечера, выбирайте одежду, которая не сковывает движений, и сделайте акцент на аксессуарах или макияже.

«Даже просто яркие губы могут поменять настроение образа», — отмечает стилист.

Тепло и комфорт: вечеринка за городом

Новогодняя ночь на свежем воздухе требует продуманного подхода к одежде. Основные акценты здесь — тепло и уют.

  • Выбирайте мягкие ткани, такие как шерсть или кашемир.
  • Сочетайте стильный свитер с юбкой или брюками.
  • Обувь должна быть не только удобной, но и тёплой. Например, лоферы или балетки на меху.
Показ мод
Показ мод. Фото: 1MI

Работаем с портретной зоной

Как справедливо замечает Екатерина Левина, в основном гости видят нашу верхнюю часть, поэтому особенно внимание следует уделить именно ей.

«Для многих Новый год — это застолье. Нас видно только наполовину из-за стола. Работайте с портретной зоной, а всё, что ниже, пусть чувствует себя расслабленно», — говорит Екатерина Левина.

Добавьте эффектные серьги, колье или макияж, акцентируя внимание на лице. Это создаст праздничное настроение и сделает ваш образ более выразительным.

Цвет 2025 года

Тем, кто ориентируется на китайские гороскопы и цветовые тренды, стоит учитывать, что 2024-2025 — годы Змеи. Это символ мудрости, изящества и загадочности. В одежде предпочтительны зелёные и золотые оттенки, которые подчеркивают символику года.

Зеленое платье
Зеленое платье. Фото: unsplash.com

Антитренды: что не стоит надевать на Новый год.

Самый большой модный провал — это неуместность наряда.

«Свитер с оленями в ресторане или босоножки на снегу — явно не лучшие варианты», — приводит пример Левина.

Старайтесь учитывать место и формат мероприятия, чтобы ваш образ выглядел гармонично.

Также наряды, которые выглядят так, будто сейчас лопнут по швам, не украшают никого. В Новый год вам должно быть удобно, чтобы танцевать, общаться и наслаждаться праздником. Неправильное сочетание объемов (например, слишком объемный верх и низ) или несоответствие длины одежды вашему росту и фигуре создают ощущение дисгармонии.

Выбор наряда на Новый год — это прекрасный способ выразить себя. Помните: главное — чувствовать себя комфортно и быть в гармонии с окружающей атмосферой.

«Удачно подобранный образ делает праздник ярче и запоминающимся», — считает стилист.

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