Козлов и голубых баранов отправили из Новосибирского зоопарка в Беларусь

Posted 27 декабря, 09:09
Published 27 декабря, 09:09
Modified 27 декабря, 09:11
Updated 27 декабря, 09:11
Теперь в Беларуси будут жить бизоны, винторогий козел, горные козлы, голубые бараны и полосатые мангусты. Животных везли на большой фуре.
Перед сотрудниками зоопарка стояли непростые задачи. Для транспортировки изготавливались специальные клетки, коробки, под размер зверя. Бизонов пришлось заманивать кормом, ведь просто так заставить их что-то сделать практически невозможно. Мангустов везли в кабине авто, ведь они не переносят холода.
Также в фуру грузили корм. За зверями ухаживали сотрудники белорусского зверинца. Переезд занял почти неделю. Теперь животные обживаются в новом доме. Недавно в Новосибирск из ЯНАО привезли овцебыков.