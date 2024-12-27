Козлов и голубых баранов отправили из Новосибирского зоопарка в Беларусь

Перед сотрудниками зоопарка стояли непростые задачи. Для транспортировки изготавливались специальные клетки, коробки, под размер зверя. Бизонов пришлось заманивать кормом, ведь просто так заставить их что-то сделать практически невозможно. Мангустов везли в кабине авто, ведь они не переносят холода.