Кто из знаменитостей открывает рестораны и бары в Новосибирске

Для звезд ресторанный бизнес — это возможность создать уникальный проект, связанный с их именем. Такие заведения привлекают поклонников и становятся центрами культурной жизни. В Новосибирске этот тренд набирает популярность, что делает город еще более привлекательным для гастротуристов.