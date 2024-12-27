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Posted 27 декабря, 02:31

Published 27 декабря, 02:31

Modified 27 декабря, 02:33

Updated 27 декабря, 02:33

Декорации ресторана

Кто из знаменитостей открывает рестораны и бары в Новосибирске

27 декабря 2024, 02:31
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Декорации ресторана
В последние годы в Новосибирске было открыто большое количество ресторанов от звезд шоу-бизнеса. Рассказываем подробнее о самых заметных местах, которыми управляют известные личности.

Ресторан Frank by Баста

На улице Советской, 18, заработал ресторан Frank, созданный рэпером Бастой. Заведение акцентируется на мясных блюдах и предлагает оригинальные рецепты из старинных кулинарных книг.

Frank by Баста
Frank by Баста. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Меню и концепция:

  • Главный хит — свиные и говяжьи ребра, стоимостью от 620 до 1450 рублей.
  • Широкий выбор бургеров, шаверм и бурито, а также редкий сервис — меню для домашних питомцев.
  • Сеть Frank насчитывает уже 15 ресторанов по России, и новосибирское заведение продолжает эту традицию.

Отзывы пользователей 2ГИС в основном положительные — горожане высоко оценивают вкус блюд и дружелюбие персонала.

«В этом заведении подают вкусную кухню в приятной атмосфере. Есть разные блюда, включая фирменные ребра, которые считаются одними из лучших в городе», — считают новосибирцы.

Leps Bar от Григория Лепса

Еще одно культовое место для ценителей ночной жизни — Leps Bar. Григорий Лепс предлагает посетителям сочетание качественной музыки, стильного интерьера и авторских напитков.

Leps Bar
Leps Bar. Фото: 2GIS

Меню и концепция:

  • Акцент на живую музыку и выступления артистов.
  • Авторские коктейли и широкий ассортимент закусок.
  • Интерьер в духе премиального лаунжа с уютными зонами отдыха.

Отзывы отмечают, что Leps Bar идеально подходит для тех, кто ищет «особенную» атмосферу и высокий уровень обслуживания.

«Интерьер заведения выполнен в стиле стрип-клуба. Здесь можно заказать песню, а также петь вне очереди за дополнительную плату. Для тех, кто предпочитает более приватный отдых, доступны VIP-залы», — отмечают пользователи.

«Руки Вверх! Бар» от Сергея Жукова

На месте легендарного клуба Rock City уже год работает «Руки Вверх! Бар», созданный Сергеем Жуковым. Концепция бара строится на ностальгии по музыке 90-х и зажигательных вечеринках.

«Руки Вверх! Бар»
«Руки Вверх! Бар». Фото: 2GIS

Меню и концепция:

  • Выступления звезд эпохи 90-х и яркие диджей-сеты.
  • В меню салаты, бургеры и основные блюда от 350 рублей, а коктейли — от 500 рублей.
  • Интерьер и атмосфера создают уют и ощущение праздника.

Судя по отзывам, посетители довольны музыкальным форматом и профессионализмом команды. Однако некоторых не устраивают цены на алкоголь и ограниченный выбор блюд. Также люди жалуются на холод.

«В баре проводятся разные мероприятия, к примеру караоке, концерты и квизы. Есть также кальянная. Но вот большой минус — невыносимо холодно. Особенно зимой. Надеть что-то с коротким рукавом — подписать себе приговор», — сообщают посетители.

Ресторан «Жерарня» от Жерара Депардье

Французский актер Жерар Депардье готовится открыть ресторан «Жерарня» в Новосибирске совместно с ресторатором Денисом Ивановым. Заведение расположится в элитном здании, где уже находятся популярные рестораны Veranda и «Жан Хуан Лу».

Ресторан «Жерарня»
Ресторан «Жерарня». Фото: 2GIS

Меню и концепция:

  • Проект был анонсирован еще в 2021 году, но его запуск отложили из-за экономических трудностей.
  • В основе концепции — французская кухня с элементами русской гастрономии.
  • Ожидается, что ресторан станет не просто местом для ужина, а площадкой для культурных встреч.

Сейчас в помещении идут ремонтные работы, и новосибирцы с нетерпением ждут открытия, чтобы оценить качество кухни от знаменитого актера.

«В меню есть блюда французской кухни, также есть винная карта. Интерьер заведения создаёт романтическую и уютную обстановку. Изысканная подача, вкус — высший пилотаж, как во французских ресторанах», — говорят пользователи сети.

Бар «Сплетни» от Анны Асти

15 сентября в центре Новосибирска открылся бар «Сплетни». Заведение расположилось на Красном проспекте, 50, в помещении, где ранее находился Iriski bar. Анна Асти перенесла сюда концепцию своего первого гастробара, открытого в Санкт-Петербурге.

Бар «Сплетни»
Бар «Сплетни». Фото: 2GIS

Меню и концепция:

  • Днем это гастробар с ресторанной посадкой, а вечером — pre-party с авторскими коктейлями.
  • В меню блюда из райдера певицы, включая устрицы, салаты и горячие блюда. Цены стартуют от 450 рублей за закуски и от 600 рублей за коктейли.
  • Авторский дизайн интерьера и музыкальная атмосфера дополняют концепцию.

Первые отзывы горожан неоднозначны. Посетители отмечают стильный интерьер и хорошую музыку, но сетуют на неопытность персонала и задержки заказов.

«Интерьер заведения стильный и красивый, а кухня — вкусная и разнообразная. Цены в заведении выше среднего, но это оправданно, учитывая качество обслуживания и продуктов. Хотя есть некоторые заминки по кухне, но в целом, отдохнуть в пятницу вечером здесь можно», — рассказывают новосибирцы.

Зачем знаменитости открывают рестораны?

Для звезд ресторанный бизнес — это возможность создать уникальный проект, связанный с их именем. Такие заведения привлекают поклонников и становятся центрами культурной жизни. В Новосибирске этот тренд набирает популярность, что делает город еще более привлекательным для гастротуристов.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Рестораны#Баста#Жерар Депардье#Бары#Шоу-бизнес#Гастротуризм#Григорий Лепс#Сергей Жуков
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