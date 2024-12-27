Кто из знаменитостей открывает рестораны и бары в Новосибирске

Posted 27 декабря, 02:31
Published 27 декабря, 02:31
Modified 27 декабря, 02:33
Updated 27 декабря, 02:33
На улице Советской, 18, заработал ресторан Frank, созданный рэпером Бастой. Заведение акцентируется на мясных блюдах и предлагает оригинальные рецепты из старинных кулинарных книг.
Меню и концепция:
Отзывы пользователей 2ГИС в основном положительные — горожане высоко оценивают вкус блюд и дружелюбие персонала.
«В этом заведении подают вкусную кухню в приятной атмосфере. Есть разные блюда, включая фирменные ребра, которые считаются одними из лучших в городе», — считают новосибирцы.
Еще одно культовое место для ценителей ночной жизни — Leps Bar. Григорий Лепс предлагает посетителям сочетание качественной музыки, стильного интерьера и авторских напитков.
Меню и концепция:
Отзывы отмечают, что Leps Bar идеально подходит для тех, кто ищет «особенную» атмосферу и высокий уровень обслуживания.
«Интерьер заведения выполнен в стиле стрип-клуба. Здесь можно заказать песню, а также петь вне очереди за дополнительную плату. Для тех, кто предпочитает более приватный отдых, доступны VIP-залы», — отмечают пользователи.
На месте легендарного клуба Rock City уже год работает «Руки Вверх! Бар», созданный Сергеем Жуковым. Концепция бара строится на ностальгии по музыке 90-х и зажигательных вечеринках.
Меню и концепция:
Судя по отзывам, посетители довольны музыкальным форматом и профессионализмом команды. Однако некоторых не устраивают цены на алкоголь и ограниченный выбор блюд. Также люди жалуются на холод.
«В баре проводятся разные мероприятия, к примеру караоке, концерты и квизы. Есть также кальянная. Но вот большой минус — невыносимо холодно. Особенно зимой. Надеть что-то с коротким рукавом — подписать себе приговор», — сообщают посетители.
Французский актер Жерар Депардье готовится открыть ресторан «Жерарня» в Новосибирске совместно с ресторатором Денисом Ивановым. Заведение расположится в элитном здании, где уже находятся популярные рестораны Veranda и «Жан Хуан Лу».
Меню и концепция:
Сейчас в помещении идут ремонтные работы, и новосибирцы с нетерпением ждут открытия, чтобы оценить качество кухни от знаменитого актера.
«В меню есть блюда французской кухни, также есть винная карта. Интерьер заведения создаёт романтическую и уютную обстановку. Изысканная подача, вкус — высший пилотаж, как во французских ресторанах», — говорят пользователи сети.
15 сентября в центре Новосибирска открылся бар «Сплетни». Заведение расположилось на Красном проспекте, 50, в помещении, где ранее находился Iriski bar. Анна Асти перенесла сюда концепцию своего первого гастробара, открытого в Санкт-Петербурге.
Меню и концепция:
Первые отзывы горожан неоднозначны. Посетители отмечают стильный интерьер и хорошую музыку, но сетуют на неопытность персонала и задержки заказов.
«Интерьер заведения стильный и красивый, а кухня — вкусная и разнообразная. Цены в заведении выше среднего, но это оправданно, учитывая качество обслуживания и продуктов. Хотя есть некоторые заминки по кухне, но в целом, отдохнуть в пятницу вечером здесь можно», — рассказывают новосибирцы.
Для звезд ресторанный бизнес — это возможность создать уникальный проект, связанный с их именем. Такие заведения привлекают поклонников и становятся центрами культурной жизни. В Новосибирске этот тренд набирает популярность, что делает город еще более привлекательным для гастротуристов.