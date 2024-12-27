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Posted 27 декабря, 04:46

Published 27 декабря, 04:46

Modified 27 декабря, 04:48

Updated 27 декабря, 04:48

Теперь телефонных мошенников арестовали

Мошенников из Новосибирска задержали за обман на 22 млн рублей

27 декабря 2024, 04:46
Фото: 1MI. Теперь телефонных мошенников арестовали
В столице были задержаны возможные мошенники, обманувшие людей на десятки миллионов рублей, о чем сообщили в МВД.

В полицию обратилась жительница Москвы. По ее словам, ей и другим членам семьи позвонили из лже-банка. На том конце провода представились сотрудником безопасности.

В беседе женщину напугали тем, что кто-то оформил на них кредиты. Чтобы отменить сделку, нужно продать машину, оформить займы и отправить все свои сбережения. В общей сложности было похищено 22 млн рублей. Тогда возбудили дело.

Один из предполагаемых мошенников был задержан в аэропорту Шереметьево, а второй под Москвой. Оба подозреваемых из Новосибирска. Сейчас они под стражей.

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