Мошенников из Новосибирска задержали за обман на 22 млн рублей

Posted 27 декабря, 04:46
Published 27 декабря, 04:46
Modified 27 декабря, 04:48
Updated 27 декабря, 04:48
В полицию обратилась жительница Москвы. По ее словам, ей и другим членам семьи позвонили из лже-банка. На том конце провода представились сотрудником безопасности.
В беседе женщину напугали тем, что кто-то оформил на них кредиты. Чтобы отменить сделку, нужно продать машину, оформить займы и отправить все свои сбережения. В общей сложности было похищено 22 млн рублей. Тогда возбудили дело.
Один из предполагаемых мошенников был задержан в аэропорту Шереметьево, а второй под Москвой. Оба подозреваемых из Новосибирска. Сейчас они под стражей.