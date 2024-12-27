На Новый год россияне чаще выбирают пиво, вместо традиционного шампанского

Изменение укоренившихся традиций — задача непростая. Обычай встречать Новый год с бокалом шампанского существует на протяжении многих лет, и отказ от него может вызвать удивление. Тем не менее производители напитков активно реагируют на новые запросы потребителей, которые стремятся к оригинальности. В последние годы наблюдается рост интереса к альтернативам традиционным напиткам: пивоварни начинают представлять уникальные сорта и экзотические вкусы. С учетом растущего стремления людей добавлять нечто новое в праздничное угощение производители адаптируют свои продукты, при этом не забывая о высоком качестве и натуральных ингредиентах.