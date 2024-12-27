Наступил самый опасный день в году: народные приметы 27 декабря

Posted 26 декабря, 21:10
Published 26 декабря, 21:10
Modified 26 декабря, 21:10
Updated 26 декабря, 21:10
В церковном календаре этот день посвящен сразу нескольким святым. Особенно почитается апостол Иоанн Богослов — один из двенадцати учеников Иисуса Христа и автор Откровения. Согласно преданию, Иоанн был настолько близок к Спасителю, что на кресте Христос поручил ему заботу о своей матери.
Святые мученики Филимон, Аполлоний и их сподвижники погибли за веру в Египте во времена гонений христиан при императоре Диоклетиане. Их подвиг стал символом стойкости и веры, несмотря на страдания.
Далеко путешествовать. Считалось, что дорога в этот день будет неблагоприятной, может сопровождаться бедами или неудачами.
Совершать дорогие покупки. Люди верили, что крупные траты в этот день не принесут радости, а купленная вещь быстро испортится.
Носить грязную одежду. Нечистая сила, согласно преданиям, тянется к неряшливым людям. Грязная одежда могла стать причиной неудач или болезней.
Ругаться и конфликтовать. Споры и ссоры привлекают негативную энергию, что особенно опасно в такие тёмные дни.
Навести порядок в доме. Чистота и уют защищают от нечисти. На Руси считалось, что злые духи избегают ухоженных домов.
Топить печь осиновыми дровами. Осина — дерево, которое отпугивает нечисть. Чем теплее в доме, тем удачнее будет следующий год.
Умываться и кропить водой. Вода считалась главным магическим средством. Перед выходом на улицу следовало умыться и окропить лицо, чтобы отогнать злых духов.
Посещать храм. Молитва и участие в богослужении укрепляли духовную защиту человека.
Природные явления 27 декабря подсказывали, какой будет погода в феврале и будущем году:
Особенно важной была примета о теплом дне: если 27 декабря выдавался мягкий, безморозный день, то летом ожидалась жара.