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Posted 26 декабря, 21:10

Published 26 декабря, 21:10

Modified 26 декабря, 21:10

Updated 26 декабря, 21:10

Святые мученики Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих

Наступил самый опасный день в году: народные приметы 27 декабря

26 декабря 2024, 21:10
Фото: Икона-фреска. Святые мученики Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих
27 декабря — один из самых темных дней в году. В этот день православные чтут память апостола Иоанна Богослова и святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха. Народное название праздника — Филимонов день. На Руси его считали временем борьбы света и тьмы.

Православные традиции 27 декабря

В церковном календаре этот день посвящен сразу нескольким святым. Особенно почитается апостол Иоанн Богослов — один из двенадцати учеников Иисуса Христа и автор Откровения. Согласно преданию, Иоанн был настолько близок к Спасителю, что на кресте Христос поручил ему заботу о своей матери.

Святые мученики Филимон, Аполлоний и их сподвижники погибли за веру в Египте во времена гонений христиан при императоре Диоклетиане. Их подвиг стал символом стойкости и веры, несмотря на страдания.

Народные приметы

Что нельзя делать 27 декабря

Далеко путешествовать. Считалось, что дорога в этот день будет неблагоприятной, может сопровождаться бедами или неудачами.

Совершать дорогие покупки. Люди верили, что крупные траты в этот день не принесут радости, а купленная вещь быстро испортится.

Носить грязную одежду. Нечистая сила, согласно преданиям, тянется к неряшливым людям. Грязная одежда могла стать причиной неудач или болезней.

Ругаться и конфликтовать. Споры и ссоры привлекают негативную энергию, что особенно опасно в такие тёмные дни.

В этот день стоит отложить дальние поездки
В этот день стоит отложить дальние поездки. Фото: 1MI

Что можно делать 27 декабря

Навести порядок в доме. Чистота и уют защищают от нечисти. На Руси считалось, что злые духи избегают ухоженных домов.

Топить печь осиновыми дровами. Осина — дерево, которое отпугивает нечисть. Чем теплее в доме, тем удачнее будет следующий год.

Умываться и кропить водой. Вода считалась главным магическим средством. Перед выходом на улицу следовало умыться и окропить лицо, чтобы отогнать злых духов.

Посещать храм. Молитва и участие в богослужении укрепляли духовную защиту человека.

В этот день принято посещать храм
В этот день принято посещать храм. Фото: 1MI

Приметы погоды на Филимонов день

Природные явления 27 декабря подсказывали, какой будет погода в феврале и будущем году:

  • Ясный день — февраль будет холодным, но без метелей.
  • Снегопад — февраль окажется снежным и ветреным.
  • Иней ночью — на следующий день будет снегопад.
  • Вороны раскаркались — скоро ударит мороз.
  • Облака движутся против ветра — к метели.

Особенно важной была примета о теплом дне: если 27 декабря выдавался мягкий, безморозный день, то летом ожидалась жара.

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#Алина Гурицкая#Общество#Погода#Православие#Россия#Традиции#Народные приметы#Зимнее солнцестояние
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