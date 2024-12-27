Наступил самый опасный день в году: народные приметы 27 декабря

В церковном календаре этот день посвящен сразу нескольким святым. Особенно почитается апостол Иоанн Богослов — один из двенадцати учеников Иисуса Христа и автор Откровения. Согласно преданию, Иоанн был настолько близок к Спасителю, что на кресте Христос поручил ему заботу о своей матери.