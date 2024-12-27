Названы возможные мотивы убийства матери с ребенком бойцом ММА в Новосибирске

Posted 27 декабря, 02:15
Published 27 декабря, 02:15
Modified 27 декабря, 02:17
Updated 27 декабря, 02:17
По делу о жестоком убийстве обвиняется боец ММА. Вероятно, именно он зарезал женщину и ее пятилетнюю дочку. Случилась трагедия в январе. Женщина приехала в Россию из Казахстана, перед этим продав квартиру. В Новосибирске она планировала купить жилье и машину.
Тут она познакомилась с 32-летним бойцом ММА Фарходом Рахимзодом. Они стали любовниками. У мужчины была жена и двое детей и он боялся, что о запретной связи узнают. Новый друг помогал ей купить машину за миллион, после чего у него возник преступный умысел о похищении остальных денег — четырех миллионов рублей.
Предполагается, что спортсмен посадил мать с ребенком в машину, вывез и убил сибирячку на глазах у девочки. Затем он спрятал тело. Все это время ребенок сильно плакал. В другом районе он мог убить и несовершеннолетнюю, считают следователи. Тело он снова спрятал, затем забрал деньги, попрощался с женой и отправился в бега, пишет КП-Новосибирск.
Однако злоумышленника поймали в другом государстве. Через несколько месяцев его вернули обратно в Новосибирск. Теперь проходят различные заседания. На последнем из таких боец ММА признал свою вину частично и назвал возможные мотивы преступления. Сейчас родственники убитых бойцом ММА делят наследственную квартиру.