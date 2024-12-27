Названы возможные мотивы убийства матери с ребенком бойцом ММА в Новосибирске

Предполагается, что спортсмен посадил мать с ребенком в машину, вывез и убил сибирячку на глазах у девочки. Затем он спрятал тело. Все это время ребенок сильно плакал. В другом районе он мог убить и несовершеннолетнюю, считают следователи. Тело он снова спрятал, затем забрал деньги, попрощался с женой и отправился в бега, пишет КП-Новосибирск.