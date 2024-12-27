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Posted 27 декабря, 14:46

Published 27 декабря, 14:46

Modified 27 декабря, 14:46

Updated 27 декабря, 14:46

Холодильник с едой

Никакого оливье: как питаться на Новый год в пост, когда очень хочется вкусного

27 декабря 2024, 14:46
Фото: 1MI. Холодильник с едой
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Православный Рождественский пост длится несколько месяцев как подготовку к Рождеству и выпадает на Новый год. Перед праздниками многие православные задаются вопросом, как питаться в эти дни. Нутрициолог дал несколько советов в разговоре с atas.info.

Основные правила постного питания

Рождественский пост — это время подготовки к великому празднику Рождества Христова. Пост предполагает воздержание от продуктов животного происхождения: мяса, молока, яиц, а иногда и рыбы (в зависимости от дня недели). Основной акцент делается на смирение, молитву и духовное очищение, а пища становится лишь средством поддержания тела в здравии.

На Новый год, выпадающий на пост, важно помнить, что главная цель — не следовать моде на застолья, а оставаться в гармонии с верой и традицией.

Как питаться на Новый год в пост

Чтобы не чувствовать себя ущемлённым за праздничным столом, стоит заранее продумать меню. Современная кулинария предлагает множество вкусных и разнообразных постных рецептов, которые поразят даже тех, кто не придерживается поста.

«Современная кулинария предлагает множество вкусных и разнообразных постных рецептов. Например, можно приготовить постные рулеты из баклажанов с ореховой начинкой, суп-пюре из тыквы с кокосовым молоком или запечь яблоки с медом и орехами. Так можно и соблюдать постную диету, и порадовать себя вкусностями, — делится советами нутрициолог Ксения Арчессова. — Подумайте о том, что среди овощей существуют не только помидоры и огурцы, а помим овощей у нас большое количество специй, орехов и других ингридиентов».
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Постные закуски

  1. Салат «Оливье» без майонеза: вместо классического соуса можно использовать постный майонез или смесь растительного масла с горчицей и лимонным соком.

  2. Винегрет: классическое постное блюдо, которое можно разнообразить добавлением квашеной капусты или маринованных грибов.

  3. Брускетты с постными начинками: например, с гуакамоле, баклажановой икрой или хумусом.

Винегрет
Винегрет. Фото: culture.ru

Горячие блюда

  1. Запечённые овощи: тыква, кабачки, перец и картофель с ароматными травами и оливковым маслом станут прекрасным украшением стола.

  2. Рыбные блюда (в дни, когда рыба разрешена): запечённый лосось или карп с лимоном и зеленью.

  3. Постные голубцы: с начинкой из риса, грибов и овощей.

Корзинки с овощами
Корзинки с овощами. Фото: Изображение Midjourney

Десерты

  1. Фруктовые салаты: с добавлением орехов и меда (если день разрешает сладкое).

  2. Постные пряники или печенье: на основе растительного масла и без яиц.

  3. Компот или морс: отличный заменитель сладких газированных напитков.

Постный десерт с фруктами
Постный десерт с фруктами. Фото: 1MI

Как вести себя за столом во время поста

Не всегда окружающие понимают выбор человека, соблюдающего пост. Чтобы избежать неловкости, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Не акцентируйте внимание на своём посте. Если вас спрашивают, почему вы не едите что-то, можно спокойно объяснить, что вы соблюдаете традиции.

Будьте терпимы к другим. Помните, что не все за столом разделяют ваши убеждения, поэтому не осуждайте тех, кто ест скоромные блюда.

Принесите свои блюда. Если вы идёте в гости, предложите приготовить или привезти что-то постное. Это позволит вам быть уверенным, что у вас будет подходящая пища.

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