Никакого оливье: как питаться на Новый год в пост, когда очень хочется вкусного

Posted 27 декабря, 14:46
Published 27 декабря, 14:46
Modified 27 декабря, 14:46
Updated 27 декабря, 14:46
Рождественский пост — это время подготовки к великому празднику Рождества Христова. Пост предполагает воздержание от продуктов животного происхождения: мяса, молока, яиц, а иногда и рыбы (в зависимости от дня недели). Основной акцент делается на смирение, молитву и духовное очищение, а пища становится лишь средством поддержания тела в здравии.
На Новый год, выпадающий на пост, важно помнить, что главная цель — не следовать моде на застолья, а оставаться в гармонии с верой и традицией.
Чтобы не чувствовать себя ущемлённым за праздничным столом, стоит заранее продумать меню. Современная кулинария предлагает множество вкусных и разнообразных постных рецептов, которые поразят даже тех, кто не придерживается поста.
«Современная кулинария предлагает множество вкусных и разнообразных постных рецептов. Например, можно приготовить постные рулеты из баклажанов с ореховой начинкой, суп-пюре из тыквы с кокосовым молоком или запечь яблоки с медом и орехами. Так можно и соблюдать постную диету, и порадовать себя вкусностями, — делится советами нутрициолог Ксения Арчессова. — Подумайте о том, что среди овощей существуют не только помидоры и огурцы, а помим овощей у нас большое количество специй, орехов и других ингридиентов».
Салат «Оливье» без майонеза: вместо классического соуса можно использовать постный майонез или смесь растительного масла с горчицей и лимонным соком.
Винегрет: классическое постное блюдо, которое можно разнообразить добавлением квашеной капусты или маринованных грибов.
Брускетты с постными начинками: например, с гуакамоле, баклажановой икрой или хумусом.
Запечённые овощи: тыква, кабачки, перец и картофель с ароматными травами и оливковым маслом станут прекрасным украшением стола.
Рыбные блюда (в дни, когда рыба разрешена): запечённый лосось или карп с лимоном и зеленью.
Постные голубцы: с начинкой из риса, грибов и овощей.
Фруктовые салаты: с добавлением орехов и меда (если день разрешает сладкое).
Постные пряники или печенье: на основе растительного масла и без яиц.
Компот или морс: отличный заменитель сладких газированных напитков.
Не всегда окружающие понимают выбор человека, соблюдающего пост. Чтобы избежать неловкости, придерживайтесь следующих рекомендаций:
Не акцентируйте внимание на своём посте. Если вас спрашивают, почему вы не едите что-то, можно спокойно объяснить, что вы соблюдаете традиции.
Будьте терпимы к другим. Помните, что не все за столом разделяют ваши убеждения, поэтому не осуждайте тех, кто ест скоромные блюда.
Принесите свои блюда. Если вы идёте в гости, предложите приготовить или привезти что-то постное. Это позволит вам быть уверенным, что у вас будет подходящая пища.