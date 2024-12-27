Никакого оливье: как питаться на Новый год в пост, когда очень хочется вкусного

Рождественский пост — это время подготовки к великому празднику Рождества Христова. Пост предполагает воздержание от продуктов животного происхождения: мяса, молока, яиц, а иногда и рыбы (в зависимости от дня недели). Основной акцент делается на смирение, молитву и духовное очищение, а пища становится лишь средством поддержания тела в здравии.