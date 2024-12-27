Новосибирск на выходных завалит снегом

По данным Гидрометцентра, в субботу, 28 декабря, ожидается сильный снегопад и метель. Ночью температура опустится до -9…-11 градусов, днем поднимется до -5…-7 градусов. Местами возможны снежные заносы и гололедица, что усложнит ситуацию на дорогах. Ветер будет юго-западным, порывистым: от 6-11 метров в секунду ночью до 9-14 днем.