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Posted 27 декабря, 14:44

Published 27 декабря, 14:44

Modified 27 декабря, 15:49

Updated 27 декабря, 15:49

Снегопад в декабре

Новосибирск на выходных завалит снегом

27 декабря 2024, 14:44
Фото: 1MI. Снегопад в декабре
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Погода в Новосибирске на предстоящие выходные обещает быть снежной и ветреной, сообщают разные погодные сервисы.

Прогноз погоды от Западно-Сибирского гидрометцентра

По данным Гидрометцентра, в субботу, 28 декабря, ожидается сильный снегопад и метель. Ночью температура опустится до -9…-11 градусов, днем поднимется до -5…-7 градусов. Местами возможны снежные заносы и гололедица, что усложнит ситуацию на дорогах. Ветер будет юго-западным, порывистым: от 6-11 метров в секунду ночью до 9-14 днем.

29 декабря погодные условия не улучшатся: ночью температура будет в диапазоне -8…-10 градусов, днем -4…-6 градусов. Метель и осадки сохранятся.

К понедельнику, 30 декабря, снегопады станут менее интенсивными, но мороз усилится. Ночью столбики термометров покажут -10…-12 градусов, днем -6…-8 градусов.

Особое внимание стоит уделить предупреждению МЧС, которое призывает быть осторожными из-за сильного ветра, снежных заносов и гололедицы.

Западно-Сибирский гидрометцентр
Западно-Сибирский гидрометцентр. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Новосибирске по Gismeteo

Согласно данным Gismeteo, 28 декабря в Новосибирске ожидается обильный снегопад. Утром температура составит около -9 градусов, днем поднимется до -8…-9 градусов, а к вечеру потеплеет до -5 градусов. Ветер юго-западный, со скоростью 9-10 метров в секунду, что создаст условия для метелей.

29 декабря снегопады станут менее обильными. Ночная температура -4…-7 градусов, дневная — -5…-6 градусов. Однако ветер усилится до 11-13 метров в секунду, что может привести к ухудшению видимости на дорогах.

К 30 декабря осадки уменьшатся до небольшого снега. Днем температура составит -7…-9 градусов, ночью — около -8 градусов. Ветер стихнет до 6-7 метров в секунду, что создаст более спокойные условия накануне Нового года.

Gismeteo
Gismeteo. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Новосибирске по Яндекс.Погоде

Яндекс.Погода дает чуть более оптимистичный прогноз на эти выходные. В субботу, 28 декабря, ожидаются умеренные снегопады при дневной и ночной температуре около -5 градусов. Ветер будет достигать скорости 10 метров в секунду, что может вызвать легкие метели.

29 декабря снегопады ослабнут: днем температура составит -4 градуса, ночью — -7. Ветер снизится до 7 метров в секунду, что сделает день менее ветреным по сравнению с субботой.

30 декабря температура выровняется на отметке около -8 градусов как днем, так и ночью. Снегопад останется умеренным, ветер станет совсем слабым — до 5 метров в секунду.

Яндекс.Погода
Яндекс.Погода. Фото: скриншот
Экстренное предупреждение: метель и волна снегопадов надвигается на Новосибирск
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