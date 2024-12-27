Новосибирский ХК «Сибирь» обыграл ХК «Барыс» из Астаны

Однако матч назвали равным в плане игры. Следующая игра запланирована во Владивостоке. Там новосибирцы поборются за победу с «Адмиралом». Ранее ХК «Сибирь» уже одержал победу над этим соперником на домашней арене. На этой же игре Федор Гордеев получил травму. Теперь он долгое время не сможет участвовать в тренировках и матчах.