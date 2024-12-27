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Posted 27 декабря, 02:58

Published 27 декабря, 02:58

Modified 27 декабря, 03:00

Updated 27 декабря, 03:00

Новосибирск выиграл

Новосибирский ХК «Сибирь» обыграл ХК «Барыс» из Астаны

27 декабря 2024, 02:58
Фото: atas.info. Новосибирск выиграл
Хоккейный клуб из Новосибирска обыграл своего соперника: матч прошел

Между «Сибирью» и «Барысом» прошла игра. Матч был выездной — в столицу Казахстана. Новосибирской хоккейной команде удалось одержать победу над соперником.

Всего сибиряки забили два гола. Это сделали нападающие Сергей Широков и Кирилл Рассказов. Команда из Алматы проиграла всухую.

Однако матч назвали равным в плане игры. Следующая игра запланирована во Владивостоке. Там новосибирцы поборются за победу с «Адмиралом». Ранее ХК «Сибирь» уже одержал победу над этим соперником на домашней арене. На этой же игре Федор Гордеев получил травму. Теперь он долгое время не сможет участвовать в тренировках и матчах.

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#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Хоккей#Хк сибирь#Победа
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