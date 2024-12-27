Новосибирский шеф-повар с провалом выбыл из гонки в шоу «Молодые ножи»

Posted 27 декабря, 12:24
Published 27 декабря, 12:24
Modified 27 декабря, 12:26
Updated 27 декабря, 12:26
Новосибирский повар Иван Далевич, 29-летний мастер кулинарии с восьмилетним опытом, не смог пройти первый этап в известном кулинарном шоу «Молодые ножи», которое ведёт шеф Константин Ивлев. Несмотря на уверенный старт и заявленное умение работать с русской, восточной, северной, итальянской и испанской кухнями, попытка удивить судей обернулась для участника неудачей.
Первое испытание для конкурсантов заключалось в приготовлении блюда по подсказкам. Ивану выпала задача создать классическое итальянское ригатони, но вместо этого он решил приготовить спагетти болоньезе. Хотя вкус блюда был оценён положительно, оно не соответствовало заданию и оказалось слабее работ его соперников.
Шеф Константин Ивлев вынес вердикт, после которого сибиряк завершил своё участие в проекте. Тем не менее участие в шоу стало для сибиряка значимым опытом, который, возможно, поможет ему в дальнейшей карьере.