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Posted 27 декабря, 12:24

Published 27 декабря, 12:24

Modified 27 декабря, 12:26

Updated 27 декабря, 12:26

Иван Далевич и Константин Ивлев

Новосибирский шеф-повар с провалом выбыл из гонки в шоу «Молодые ножи»

27 декабря 2024, 12:24
Фото: телеканал «Пятница». Иван Далевич и Константин Ивлев
Шеф-повар из Новосибирска принял участие в популярном кулинарном шоу, однако выбыл из первого этапа.

Новосибирский повар Иван Далевич, 29-летний мастер кулинарии с восьмилетним опытом, не смог пройти первый этап в известном кулинарном шоу «Молодые ножи», которое ведёт шеф Константин Ивлев. Несмотря на уверенный старт и заявленное умение работать с русской, восточной, северной, итальянской и испанской кухнями, попытка удивить судей обернулась для участника неудачей.

Первое испытание для конкурсантов заключалось в приготовлении блюда по подсказкам. Ивану выпала задача создать классическое итальянское ригатони, но вместо этого он решил приготовить спагетти болоньезе. Хотя вкус блюда был оценён положительно, оно не соответствовало заданию и оказалось слабее работ его соперников.

Блюдо новосибирского повара
Блюдо новосибирского повара. Фото: телеканал «Пятница»

Шеф Константин Ивлев вынес вердикт, после которого сибиряк завершил своё участие в проекте. Тем не менее участие в шоу стало для сибиряка значимым опытом, который, возможно, поможет ему в дальнейшей карьере.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Кулинария#Еда#Шеф-повар#Блюдо#Кулинарное шоу
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