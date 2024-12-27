Новосибирский шеф-повар с провалом выбыл из гонки в шоу «Молодые ножи»

Первое испытание для конкурсантов заключалось в приготовлении блюда по подсказкам. Ивану выпала задача создать классическое итальянское ригатони, но вместо этого он решил приготовить спагетти болоньезе. Хотя вкус блюда был оценён положительно, оно не соответствовало заданию и оказалось слабее работ его соперников.