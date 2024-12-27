Огромный фонтан забил из-под земли в Новосибирске зимой — шокирующее видео

Posted 27 декабря, 11:58
Published 27 декабря, 11:58
Modified 27 декабря, 15:49
Updated 27 декабря, 15:49
Вечером 27 декабря жители Ленинского района Новосибирска стали свидетелями необычного зрелища: из-под земли на улице Большая забил высокий фонтан воды. Видео происшествия, опубликованное в АСТ-54, мгновенно разлетелось по соцсетям, вызвав как возмущение, так и шутливые комментарии горожан.
По словам очевидцев, струя воды достигает нескольких метров в высоту. На месте происшествия уже образовалась наледь, что осложняет движение автомобилей. В комментарии к видео один из свидетелей отмечает, что вода скорее всего холодная, так как отсутствует пар.
Пресс-служба СГК оперативно отреагировала на запросы журналистов и подтвердила, что причиной аварии стал микродефект на техническом трубопроводе ТЭЦ-2. К счастью, вода оказалась холодной, а теплоснабжение потребителей не пострадало. Повреждение удалось быстро ликвидировать, и на работу теплоцентрали авария не повлияла.
Водители, проезжающие по улице Большой, жалуются на ухудшение дорожной ситуации из-за образовавшейся наледи. Автомобилисты призывают городские службы оперативно устранить последствия аварии, чтобы избежать аварий на скользкой дороге.