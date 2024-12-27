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Posted 27 декабря, 11:58

Published 27 декабря, 11:58

Modified 27 декабря, 15:49

Updated 27 декабря, 15:49

Фонтан на улице Большой

Огромный фонтан забил из-под земли в Новосибирске зимой — шокирующее видео

27 декабря 2024, 11:58
Фото: АСТ-54. Фонтан на улице Большой

В Новосибирске из-под земли зимой забил огромный фонтан

Очередная авария произошла в Новосибирске на улице Большой, где из-под земли забил фонтан, сообщают очевидцы.

Вечером 27 декабря жители Ленинского района Новосибирска стали свидетелями необычного зрелища: из-под земли на улице Большая забил высокий фонтан воды. Видео происшествия, опубликованное в АСТ-54, мгновенно разлетелось по соцсетям, вызвав как возмущение, так и шутливые комментарии горожан.

По словам очевидцев, струя воды достигает нескольких метров в высоту. На месте происшествия уже образовалась наледь, что осложняет движение автомобилей. В комментарии к видео один из свидетелей отмечает, что вода скорее всего холодная, так как отсутствует пар.

Пресс-служба СГК оперативно отреагировала на запросы журналистов и подтвердила, что причиной аварии стал микродефект на техническом трубопроводе ТЭЦ-2. К счастью, вода оказалась холодной, а теплоснабжение потребителей не пострадало. Повреждение удалось быстро ликвидировать, и на работу теплоцентрали авария не повлияла.

Водители, проезжающие по улице Большой, жалуются на ухудшение дорожной ситуации из-за образовавшейся наледи. Автомобилисты призывают городские службы оперативно устранить последствия аварии, чтобы избежать аварий на скользкой дороге.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Дороги#Авария#Фонтан#Зима#Наледь#СГК
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