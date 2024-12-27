Пенсионерку обвинили в нападении на школьницу из-за громкой музыки в Новосибирске

По словам очевидцев, 63-летняя женщина была недовольна громкой музыкой, которая мешала спать маленькому ребенку, и пришла к соседской двери, чтобы разобраться. Соседка-подросток заявила, что женщина всегда требует от нее выключить музыку, вне зависимости от времени и попыталась закрыть дверь. Но женщина не дала ей этого сделать и вошла в квартиру. Позже школьница обвинила пенсионерку в том, что та схватила ее за волосы.