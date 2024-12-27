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Posted 27 декабря, 14:26

Published 27 декабря, 14:26

Modified 27 декабря, 15:42

Updated 27 декабря, 15:42

Пенсионерку обвинили в нападении на школьницу из-за громкой музыки в Новосибирске

Пенсионерку обвинили в нападении на школьницу из-за громкой музыки в Новосибирске

27 декабря 2024, 14:26
Фото: 1MI.
В социальных сетях очевидцы сообщили о конфликте между 63-летней женщиной и подростком из-за отказа последней выключить музыку.

В Октябрьском районе Новосибирска очевидцы засняли на камеру конфликт, произошедший между соседями дома на Родниковой 1-й, 32.

По словам очевидцев, 63-летняя женщина была недовольна громкой музыкой, которая мешала спать маленькому ребенку, и пришла к соседской двери, чтобы разобраться. Соседка-подросток заявила, что женщина всегда требует от нее выключить музыку, вне зависимости от времени и попыталась закрыть дверь. Но женщина не дала ей этого сделать и вошла в квартиру. Позже школьница обвинила пенсионерку в том, что та схватила ее за волосы.

Однако по снимкам невозможно точно утверждать, что произошло. Родители школьницы подали заявление в полицию. Соседка подала встречное заявление. По данному факту сотрудники правоохранительных органов проведут проверку.

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