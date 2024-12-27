Почти 2 000 дольщиков обманули за год в Новосибирске

Posted 27 декабря, 06:39
Published 27 декабря, 06:39
Modified 27 декабря, 06:41
Updated 27 декабря, 06:41
В областной столице продолжали работу по защите прав обманутых дольщиков. В 2024 году прокуратура помогла обрести жилье почти 2000 дольщикам, а именно — 1800 новосибирцам. Люди ждали свои заветные квадратные метры по 10-15 лет.
Теперь почти все долгострои сданы, кроме одного. Речь идет об объекте на улице Дуси Ковальчук, 378/1, д. 2. После проверки строительство возобновили осенью текущего года. Ситуация с обманутыми дольщиками этого дома держится под контролем.
Тем временем Новосибирская область снова попала в лидеры по числу долгостроев. Многие сибиряки продолжают скупать недвижимость за границей.