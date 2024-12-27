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Posted 27 декабря, 06:39

Published 27 декабря, 06:39

Modified 27 декабря, 06:41

Updated 27 декабря, 06:41

Дома достроили

Почти 2 000 дольщиков обманули за год в Новосибирске

27 декабря 2024, 06:39
Фото: 1MI. Дома достроили
В Новосибирске назвали число обманутых дольщиков, о чем информировала прокуратура.

В областной столице продолжали работу по защите прав обманутых дольщиков. В 2024 году прокуратура помогла обрести жилье почти 2000 дольщикам, а именно — 1800 новосибирцам. Люди ждали свои заветные квадратные метры по 10-15 лет.

Теперь почти все долгострои сданы, кроме одного. Речь идет об объекте на улице Дуси Ковальчук, 378/1, д. 2. После проверки строительство возобновили осенью текущего года. Ситуация с обманутыми дольщиками этого дома держится под контролем.

Тем временем Новосибирская область снова попала в лидеры по числу долгостроев. Многие сибиряки продолжают скупать недвижимость за границей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Недвижимость#Долгострой#Дом#Дольщики
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