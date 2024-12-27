Почти 2 000 дольщиков обманули за год в Новосибирске

Теперь почти все долгострои сданы, кроме одного. Речь идет об объекте на улице Дуси Ковальчук, 378/1, д. 2. После проверки строительство возобновили осенью текущего года. Ситуация с обманутыми дольщиками этого дома держится под контролем.