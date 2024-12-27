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Posted 27 декабря, 04:13

Published 27 декабря, 04:13

Modified 27 декабря, 04:15

Updated 27 декабря, 04:15

Повар на шоу

Повар из Новосибирска пришел побороться за победу в шоу «Молодые ножи»

27 декабря 2024, 04:13
Фото: «Пятница!». Повар на шоу
Новосибирский повар решил поучаствовать в известном кулинарном шоу, о чем сообщает «Пятница!».

Константин Ивлев — известный повар в России, продолжает искать себе талантливых в готовке подопечных. Он намерен сделать из кулинаров новых мишленовских звезд.

В шоу «Молодые ножи» (16+) пришел новосибирец. Его зовут Иван Далевич и ему 29 лет. В этой индустрии он трудится восемь лет. Сибиряк специализируется на разных кухнях: русской, восточной, северной, итальянской и испанской.

Повару нужно обойти своих соперников и приготовить самое вкусное блюдо. Оценивать его будет приглашенный гость — актер Андрей Гайдулян, а также сам шеф Константин Ивлев. В случае победы, Ивану достанется шеф-нож.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Шоу#Победа#Повар
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