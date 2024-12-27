Повар из Новосибирска пришел побороться за победу в шоу «Молодые ножи»

Posted 27 декабря, 04:13
Published 27 декабря, 04:13
Modified 27 декабря, 04:15
Updated 27 декабря, 04:15
Константин Ивлев — известный повар в России, продолжает искать себе талантливых в готовке подопечных. Он намерен сделать из кулинаров новых мишленовских звезд.
В шоу «Молодые ножи» (16+) пришел новосибирец. Его зовут Иван Далевич и ему 29 лет. В этой индустрии он трудится восемь лет. Сибиряк специализируется на разных кухнях: русской, восточной, северной, итальянской и испанской.
Повару нужно обойти своих соперников и приготовить самое вкусное блюдо. Оценивать его будет приглашенный гость — актер Андрей Гайдулян, а также сам шеф Константин Ивлев. В случае победы, Ивану достанется шеф-нож.