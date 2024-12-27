Повар из Новосибирска пришел побороться за победу в шоу «Молодые ножи»

В шоу «Молодые ножи» (16+) пришел новосибирец. Его зовут Иван Далевич и ему 29 лет. В этой индустрии он трудится восемь лет. Сибиряк специализируется на разных кухнях: русской, восточной, северной, итальянской и испанской.