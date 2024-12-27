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Posted 27 декабря, 03:17

Published 27 декабря, 03:17

Modified 27 декабря, 03:19

Updated 27 декабря, 03:19

На монетах все правители

Редкую коллекцию медалей с правителями РФ продают в Новосибирске

27 декабря 2024, 03:17
Фото: 1MI. На монетах все правители
В Новосибирске продается редчайшая коллекция медалей от разных правителей: объявление опубликовано на одном из сайтов.

Медали представлены от разных правителей Российской Федерации. Всего в ней есть 90 медалей.

На каждой из них представлены главы государства разных времен, включая Рюрика и других. Как указал продавец, все медали серебро 925 пробы. Коллекцию оценили в 130 тысяч рублей.

Фото: Авито

Примечательно, но недавно в Новосибирске продавали коллекцию монет за 30 млн рублей. Ничего в них особенного нет, кроме как своеобразных повреждений. Сам номинал — 10 привычных всем рублей.

Ранее мы рассказали, как мошенника из Новосибирска отправили в колонию за махинации с криптовалютой. Он обманул семью на дом, в итоге люди остались без жилья и денег.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Монеты
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