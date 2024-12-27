Редкую коллекцию медалей с правителями РФ продают в Новосибирске

Posted 27 декабря, 03:17
Published 27 декабря, 03:17
Modified 27 декабря, 03:19
Updated 27 декабря, 03:19
Медали представлены от разных правителей Российской Федерации. Всего в ней есть 90 медалей.
На каждой из них представлены главы государства разных времен, включая Рюрика и других. Как указал продавец, все медали серебро 925 пробы. Коллекцию оценили в 130 тысяч рублей.
Примечательно, но недавно в Новосибирске продавали коллекцию монет за 30 млн рублей. Ничего в них особенного нет, кроме как своеобразных повреждений. Сам номинал — 10 привычных всем рублей.
Ранее мы рассказали, как мошенника из Новосибирска отправили в колонию за махинации с криптовалютой. Он обманул семью на дом, в итоге люди остались без жилья и денег.