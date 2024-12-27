Рыба может подорожать в России с Нового года — в чем причина

Posted 27 декабря, 02:15
Published 27 декабря, 02:15
Modified 27 декабря, 02:17
Updated 27 декабря, 02:17
Рыба может взлететь в цене с Нового 2025 года. Цены поднимут на 5-20%. На данный факт влияют сразу несколько факторов. Подорожание зависит от инфляции, валютного курса, улова, отношениями государств.
Также в России уже подорожала говядина. Рост составил 31%. Мясо можно купить за 490 рублей в разных магазинах. Эксперты прогнозируют и увеличение цен на кофе. Причем стоимость может вырасти на 80%. Связано это с малым количеством урожая.
В цене растет и сливочное масло. Каждый месяц оно дорожает в районе 3%. Один кг обойдется покупателю в 1259 рублей. Хотя в регионе бизнесменом предупредили, чтобы те не повышали необоснованно цены.