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Posted 27 декабря, 02:15

Published 27 декабря, 02:15

Modified 27 декабря, 02:17

Updated 27 декабря, 02:17

Рыба станет дороже

Рыба может подорожать в России с Нового года — в чем причина

27 декабря 2024, 02:15
Фото: Изображение Midjourney. Рыба станет дороже

В Новосибирской области с Нового года может подорожать рыба

В Новосибирской области прогнозируют подорожание рыбы, о чем заявляют источники.

Рыба может взлететь в цене с Нового 2025 года. Цены поднимут на 5-20%. На данный факт влияют сразу несколько факторов. Подорожание зависит от инфляции, валютного курса, улова, отношениями государств.

Также в России уже подорожала говядина. Рост составил 31%. Мясо можно купить за 490 рублей в разных магазинах. Эксперты прогнозируют и увеличение цен на кофе. Причем стоимость может вырасти на 80%. Связано это с малым количеством урожая.

В цене растет и сливочное масло. Каждый месяц оно дорожает в районе 3%. Один кг обойдется покупателю в 1259 рублей. Хотя в регионе бизнесменом предупредили, чтобы те не повышали необоснованно цены.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Цены#Продукты#Товар#Рыба
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