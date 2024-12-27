Самый большой кот необычного окраса продается в Новосибирске

Posted 27 декабря, 08:44
Published 27 декабря, 08:44
Modified 27 декабря, 08:46
Updated 27 декабря, 08:46
Для шикарного кота ищут хозяев в Новосибирске. Животному уже 1 год и 3 месяца. Он весит восемь кг и вырос до больших размеров. Это самый большой кот среди других объявлений.
Кот имеет необычный окрас. У него хорошая родословная. Сам питомец приучен к лотку и когтеточке. Он имеет ветеринарный паспорт, все прививки и чип. Порода у кота чаузи. Ее вывели путем скрещивания домашней кошки абиссинской породы с диким камышовым котом.
У них мускулистое тело, длинные ноги, большие уши. Чаузи очень общительные, игривы и являются отличными охотниками. Они высоко прыгают. Хорошо уживаются с другими животными и всегда преданы своим хозяевам.