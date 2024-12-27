В Новосибирске ищут горе-мать, задолжавшую детям 700 тысяч рублей

Posted 27 декабря, 07:10
Published 27 декабря, 07:10
Modified 27 декабря, 07:12
Updated 27 декабря, 07:12
Мать более двух лет не платит алименты своим детям. Две дочери 13 и 11 лет должны получить от родительницы 700 тысяч рублей. Сейчас ее разыскивают приставы.
Имя должницы — Елена Долгих. Женщине 47 лет. Она официально зарегистрирована в поселке Мичуринский, однако фактически там не живет.
По телефону она рассказывала, что сейчас ее местонахождение в Кемеровской области. Однако есть подозрения, что живет она все-таки в Новосибирске.
В ГУ ФССП попросили жителей областной столицы сообщить любую информацию о местонахождении сибирячки.