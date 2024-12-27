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Posted 27 декабря, 07:10

Published 27 декабря, 07:10

Modified 27 декабря, 07:12

Updated 27 декабря, 07:12

Детям не платят

В Новосибирске ищут горе-мать, задолжавшую детям 700 тысяч рублей

27 декабря 2024, 07:10
Фото: 1MI. Детям не платят
В Новосибирской области разыскивают горе-мать, которая задолжала своим детям алименты, о чем сообщили приставы.

Мать более двух лет не платит алименты своим детям. Две дочери 13 и 11 лет должны получить от родительницы 700 тысяч рублей. Сейчас ее разыскивают приставы.

Имя должницы — Елена Долгих. Женщине 47 лет. Она официально зарегистрирована в поселке Мичуринский, однако фактически там не живет.

По телефону она рассказывала, что сейчас ее местонахождение в Кемеровской области. Однако есть подозрения, что живет она все-таки в Новосибирске.

В ГУ ФССП попросили жителей областной столицы сообщить любую информацию о местонахождении сибирячки.

Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

Ранее в Новосибирске хозяин ломбарда «забыл» перечислить детям около миллиона алиментов.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Долг#Алименты#Приставы#Деньги
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