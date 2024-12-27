В Новосибирске из-за дефекта на теплосетях без тепла остались более 80 домов

Эта авария — не первая для Новосибирска за текущий отопительный сезон. В декабре уже фиксировались инциденты, оставившие без тепла десятки многоквартирных домов. 25 декабря из-за дефекта на трубопроводе диаметром 500 мм без отопления остались 100 зданий. Еще одно отключение произошло в пятницу 27 декабря.