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Posted 27 декабря, 08:23

Published 27 декабря, 08:23

Modified 27 декабря, 08:25

Updated 27 декабря, 08:25

Отопительная батарея

В Новосибирске из-за дефекта на теплосетях без тепла остались более 80 домов

27 декабря 2024, 08:23
Фото: 1MI. Отопительная батарея
В Новосибирске произошло отключение отопления в 84 многоквартирных домах из-за аварий на двух участках теплосетей, сообщили в СГК

На улице Владимировской без тепла остались 33 дома. Специалисты СГК обещают завершить ремонтные работы до 22:00 пятницы, 27 декабря. На улице Зорге, где под отключение попали 51 дом, работы планируют закончить к 8:00 утра 28 декабря.

На момент аварии температура воздуха в городе составила -11 градусов. Такие погодные условия, хотя и далеки от экстремальных для Новосибирска, всё же вызывают беспокойство у жителей отключенных домов.

Эта авария — не первая для Новосибирска за текущий отопительный сезон. В декабре уже фиксировались инциденты, оставившие без тепла десятки многоквартирных домов. 25 декабря из-за дефекта на трубопроводе диаметром 500 мм без отопления остались 100 зданий. Еще одно отключение произошло в пятницу 27 декабря.

Проблемы с подготовкой к отопительному сезону в Новосибирске отмечала и прокуратура. В отношении руководителей ресурсоснабжающих организаций было возбуждено 10 дел об административных правонарушениях.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Авария#Отопление#Прокуратура#Дефекты#Трубопровод#СГК
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