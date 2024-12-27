В Новосибирске из-за дефекта на теплосетях без тепла остались более 80 домов

Posted 27 декабря, 08:23
Published 27 декабря, 08:23
Modified 27 декабря, 08:25
Updated 27 декабря, 08:25
На улице Владимировской без тепла остались 33 дома. Специалисты СГК обещают завершить ремонтные работы до 22:00 пятницы, 27 декабря. На улице Зорге, где под отключение попали 51 дом, работы планируют закончить к 8:00 утра 28 декабря.
На момент аварии температура воздуха в городе составила -11 градусов. Такие погодные условия, хотя и далеки от экстремальных для Новосибирска, всё же вызывают беспокойство у жителей отключенных домов.
Эта авария — не первая для Новосибирска за текущий отопительный сезон. В декабре уже фиксировались инциденты, оставившие без тепла десятки многоквартирных домов. 25 декабря из-за дефекта на трубопроводе диаметром 500 мм без отопления остались 100 зданий. Еще одно отключение произошло в пятницу 27 декабря.
Проблемы с подготовкой к отопительному сезону в Новосибирске отмечала и прокуратура. В отношении руководителей ресурсоснабжающих организаций было возбуждено 10 дел об административных правонарушениях.