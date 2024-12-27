В Новосибирске мэрия досрочно расторгла газовую концессию

Posted 27 декабря, 10:01
Published 27 декабря, 10:01
Modified 27 декабря, 10:03
Updated 27 декабря, 10:03
Компания, выступавшая частным партнером муниципалитета, обязана вернуть в городской бюджет около 4,5 миллиона рублей за невыполненные работы. Все переданные ранее в рамках концессии объекты газоснабжения теперь будут находиться под управлением муниципального предприятия «Энергия».
Концессионное соглашение было подписано в октябре 2018 года. ОАО «Городские газовые сети» получило в управление 14 газопроводов высокого и низкого давления. Компания обязалась вложить 48,4 миллиона рублей в реконструкцию объектов и 17 миллионов рублей в строительство подземного газопровода высокого давления в Первомайском районе. Срок действия соглашения составлял 20 лет.
Однако, по данным мэрии, за 2023 и 2024 годы значительная часть обязательств концессионера так и не была выполнена. В связи с этим муниципалитет принял решение досрочно расторгнуть контракт по взаимному согласию сторон. Согласно постановлению, концессионер должен вернуть в бюджет Новосибирска компенсацию за невыполненные работы. Речь идет о реконструкции станции электрохимической защиты газопровода и газораспределительных пунктов шкафного типа. Эти работы теперь поручены муниципальному предприятию «Энергия», которое также займется управлением и эксплуатацией всех переданных объектов.