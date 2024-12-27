В Новосибирске мэрия досрочно расторгла газовую концессию

Однако, по данным мэрии, за 2023 и 2024 годы значительная часть обязательств концессионера так и не была выполнена. В связи с этим муниципалитет принял решение досрочно расторгнуть контракт по взаимному согласию сторон. Согласно постановлению, концессионер должен вернуть в бюджет Новосибирска компенсацию за невыполненные работы. Речь идет о реконструкции станции электрохимической защиты газопровода и газораспределительных пунктов шкафного типа. Эти работы теперь поручены муниципальному предприятию «Энергия», которое также займется управлением и эксплуатацией всех переданных объектов.