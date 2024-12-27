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Posted 27 декабря, 05:28

Published 27 декабря, 05:28

Modified 27 декабря, 05:30

Updated 27 декабря, 05:30

Мужчина погиб на стройке

В Новосибирске семье погибшего строителя выплатили по миллиону рублей

27 декабря 2024, 05:28
Фото: 1MI. Мужчина погиб на стройке
Семья погибшего мужчины на производстве добилась вместе с прокуратурой компенсации за гибель главы семейства, о чем сообщили в ведомстве.

Несчастный случай произошел на стройке. Мужчина сорвался в шахту лифта. Травмы оказались смертельными. Без главы семейства остались дети и жена.

Виновными признали должностных лиц, которые не устраняли недостатки и не следили за безопасностью. Сам погибший технику не нарушал. Прокуратура добилась того, что родным выплатили компенсацию. В итоге, суд назначил жене и двум детям по миллиону рублей.

Ранее матери монтажника за жизнь сына выплатили миллион. Новосибирец сорвался с высоты и не выжил. Совсем недавно на стройке погибли сразу двое рабочих, упавших с крыши.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Стройка#Компенсация#Гибель#18+
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