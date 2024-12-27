В Новосибирске семье погибшего строителя выплатили по миллиону рублей

Posted 27 декабря, 05:28
Published 27 декабря, 05:28
Modified 27 декабря, 05:30
Updated 27 декабря, 05:30
Несчастный случай произошел на стройке. Мужчина сорвался в шахту лифта. Травмы оказались смертельными. Без главы семейства остались дети и жена.
Виновными признали должностных лиц, которые не устраняли недостатки и не следили за безопасностью. Сам погибший технику не нарушал. Прокуратура добилась того, что родным выплатили компенсацию. В итоге, суд назначил жене и двум детям по миллиону рублей.
Ранее матери монтажника за жизнь сына выплатили миллион. Новосибирец сорвался с высоты и не выжил. Совсем недавно на стройке погибли сразу двое рабочих, упавших с крыши.