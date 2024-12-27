В Новосибирске за полмиллиарда рублей продают крупный торговый центр

На одном из популярных сайтов объявлений выставлен на продажу торговый центр в Новосибирске, расположенный на улице Горской, 58, прямо у въезда на Октябрьский мост. Стоимость объекта — 450 млн рублей, что на 150 млн меньше по сравнению с предыдущей стоимостью, заявленной два месяца назад.