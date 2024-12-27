В Новосибирске за полмиллиарда рублей продают крупный торговый центр

Posted 27 декабря, 08:23
Published 27 декабря, 08:23
Modified 27 декабря, 08:25
Updated 27 декабря, 08:25
На одном из популярных сайтов объявлений выставлен на продажу торговый центр в Новосибирске, расположенный на улице Горской, 58, прямо у въезда на Октябрьский мост. Стоимость объекта — 450 млн рублей, что на 150 млн меньше по сравнению с предыдущей стоимостью, заявленной два месяца назад.
Торговый центр представляет собой двухэтажное кирпичное здание с тремя отдельными входами и бесплатной парковкой на 50 мест. Он находится в стратегически выгодной точке — на въезде в Ленинский район, через который ежедневно проезжают тысячи автомобилей. В здании работают супермаркет «Мария-Ра», несколько павильонов с одеждой, пункты выдачи маркетплейсов и службы доставки еды.
Согласно данным справочника «2ГИС», пользователи оценили здание всего на две звезды. Основные претензии касаются пустующих помещений и санитарного состояния объекта. Один из комментаторов связывает снижение потока посетителей с переносом светофора, что якобы негативно сказалось на доступности центра.
По словам представителя собственника, подробности о торговом центре предоставляются только заинтересованным покупателям при соблюдении ряда формальностей. Это включает отправку запроса с реквизитами и подтверждением реальных намерений приобрести объект.