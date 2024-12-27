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Posted 27 декабря, 01:32

Published 27 декабря, 01:32

Modified 27 декабря, 01:34

Updated 27 декабря, 01:34

Мужчина погиб

В Новосибирской области на трассе «Иртыш» в ДТП погиб мужчина

27 декабря 2024, 01:32
Фото: 1MI. Мужчина погиб
В Новосибирской области мужчина погиб в жутком ДТП на встречной полосе, о чем сообщили в ГАИ.

Происшествие было в Татарском районе рано утром 27 декабря. По трассе «Иртыш» ехал водитель УАЗ. В один момент он совершил выезд на встречную полосу. Там он врезался в «ГАЗель».

Удар был такой мощности, что мужчина из первого автомобиля погиб мгновенно. Ему было около 60-65 лет, личность пока не установлена. Также были и пострадавшие. Из этого же автомобиля достали трех пассажиров, которых отправили в больницу с травмами.

На месте в деталях разбирались сотрудники ГАИ. Обстоятельства продолжают устанавливать. Тем временем в Новосибирске пьяного лихача отправили в изолятор после побега с места ДТП.

Фото: ГАИ
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Погиб#18+#Татарский район
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