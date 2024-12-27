В Новосибирской области на трассе «Иртыш» в ДТП погиб мужчина

Posted 27 декабря, 01:32
Published 27 декабря, 01:32
Modified 27 декабря, 01:34
Updated 27 декабря, 01:34
Происшествие было в Татарском районе рано утром 27 декабря. По трассе «Иртыш» ехал водитель УАЗ. В один момент он совершил выезд на встречную полосу. Там он врезался в «ГАЗель».
Удар был такой мощности, что мужчина из первого автомобиля погиб мгновенно. Ему было около 60-65 лет, личность пока не установлена. Также были и пострадавшие. Из этого же автомобиля достали трех пассажиров, которых отправили в больницу с травмами.
На месте в деталях разбирались сотрудники ГАИ. Обстоятельства продолжают устанавливать. Тем временем в Новосибирске пьяного лихача отправили в изолятор после побега с места ДТП.