В Новосибирской области закрыли АЗС по требованию прокуратуры

Posted 27 декабря, 13:29
Published 27 декабря, 13:29
Modified 27 декабря, 13:42
Updated 27 декабря, 13:42
Суд постановил закрыть контейнерную АЗС в Бердске ввиду многочисленных нарушений в работе, среди которых: нарушение ПДД, пожарной безопасности и норм санпина.
В прокуратуре сообщили о 21 деле по факту административных правонарушений и 3 исках. Нарушения зафиксировали также на АЗС в Оби и Искитиме.
Ранее прокуратура провела проверку после взрыва на АЗС в Искитиме. Также новосибирцам рассказали, подорожает ли топливо в 2025 году.