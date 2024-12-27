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Posted 27 декабря, 13:29

Published 27 декабря, 13:29

Modified 27 декабря, 13:42

Updated 27 декабря, 13:42

В Новосибирской области закрыли АЗС по требованию прокуратуры

В Новосибирской области закрыли АЗС по требованию прокуратуры

27 декабря 2024, 13:29
Фото: 1MI.
Из-за многочисленных нарушений, прокуратура г. Бердска приостановила работу контейнерной АЗС. По сообщению пресс-службы ведомства.

Суд постановил закрыть контейнерную АЗС в Бердске ввиду многочисленных нарушений в работе, среди которых: нарушение ПДД, пожарной безопасности и норм санпина.

В прокуратуре сообщили о 21 деле по факту административных правонарушений и 3 исках. Нарушения зафиксировали также на АЗС в Оби и Искитиме.

Ранее прокуратура провела проверку после взрыва на АЗС в Искитиме. Также новосибирцам рассказали, подорожает ли топливо в 2025 году.

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