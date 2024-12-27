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Posted 27 декабря, 07:10

Published 27 декабря, 07:10

Modified 27 декабря, 07:12

Updated 27 декабря, 07:12

Деньги похитили

В Новосибирской области женщины похитили почти 4 млн с маткапитала

27 декабря 2024, 07:10
Фото: 1MI. Деньги похитили
В Новосибирской области нашли виновных в мошенничестве с маткапиталом, сообщил судебный департамент.

Перед судом предстали три женщины. Они совершили мошеннические действия с маткапиталом. Работали сибирячки в агентстве недвижимости. Были похищены 3,9 млн рублей, которые выделялись на материнский капитал.

Преступление раскрыли. В мошенничестве обвинили Светлану Жукову, Марину Зубареву и Ольгу Саттарову. Всего они обманули девять матерей. Их признали виновными и назначили по три года условно каждой.

Ранее мы рассказали, что семье погибшего строителя выплатили по миллиону рублей. Деньги получили жена и двое детей. Сам мужчина погиб на работе.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Суд#Мошенничество#Приговор#Деньги
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