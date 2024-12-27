В Новосибирской области женщины похитили почти 4 млн с маткапитала

Posted 27 декабря, 07:10
Published 27 декабря, 07:10
Modified 27 декабря, 07:12
Updated 27 декабря, 07:12
Перед судом предстали три женщины. Они совершили мошеннические действия с маткапиталом. Работали сибирячки в агентстве недвижимости. Были похищены 3,9 млн рублей, которые выделялись на материнский капитал.
Преступление раскрыли. В мошенничестве обвинили Светлану Жукову, Марину Зубареву и Ольгу Саттарову. Всего они обманули девять матерей. Их признали виновными и назначили по три года условно каждой.
Ранее мы рассказали, что семье погибшего строителя выплатили по миллиону рублей. Деньги получили жена и двое детей. Сам мужчина погиб на работе.