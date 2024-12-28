atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 09:50

Published 28 декабря, 09:50

Modified 28 декабря, 09:52

Updated 28 декабря, 09:52

Счетчики электроэнергии

Десятки домов остались без света в Новосибирске — что произошло

28 декабря 2024, 09:50
Фото: 1MI. Счетчики электроэнергии

В Новосибирске авария оставила без электричества десятки домов

Из-за аварии в микрорайоне Снегири без света остались десятки домов, сообщают читатели atas.info.

В субботу днем 28 декабря произошло аварийное отключение электроэнергии в микрорайоне Снегири. Без света остались дома по улицам Тайгинская, Рассветная, Курчатова, Столетова и Дунаевского.

«Отключение произошло примерно в 15:00 Это уже третье по счету отключение за последние полтора месяца. То подстанция горела, то строительные работы рядом с нашими домами проводят», — поделилась с atas.info местная жительница Елена Колесникова.

По словам сибирячки, обесточен весь микрорайон. Однако данные карты отключений систем ЖКХ говорят о том, что свет отсутствует в 32 объектах, а также в крупном торговом центре «Голден парк» на улице Курчатова, 1.

Карта отключений ЖКХ
Карта отключений ЖКХ. Фото: map.novo-sibirsk.ru
«Авария на линии 10кВ. Примерное время восстановления электроснабжения — три часа», — рассказали atas.info в одной из управляющих компаний.

Напомним, что накануне 27 декабря в Новосибирске произошло массовое отключение отопления. Дефект на трубопроводе оставил без тепла жителей как левого, так и правого берегов.

В Новосибирске из-за аварии без электричества остались 106 домов
Узнать подробнее
Читайте также:
Из-за коммунальной аварии в Новосибирске затопило офис СбербанкаОтопление отключили в 200 домах на правом берегу НовосибирскаВ Новосибирске еще 50 домов Ленинского района остаются без отопления в мороз
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Авария#ЖКХ#Электричество#Снегири#Электроснабжение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика