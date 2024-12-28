Десятки домов остались без света в Новосибирске — что произошло

Posted 28 декабря, 09:50
Published 28 декабря, 09:50
Modified 28 декабря, 09:52
Updated 28 декабря, 09:52
В субботу днем 28 декабря произошло аварийное отключение электроэнергии в микрорайоне Снегири. Без света остались дома по улицам Тайгинская, Рассветная, Курчатова, Столетова и Дунаевского.
«Отключение произошло примерно в 15:00 Это уже третье по счету отключение за последние полтора месяца. То подстанция горела, то строительные работы рядом с нашими домами проводят», — поделилась с atas.info местная жительница Елена Колесникова.
По словам сибирячки, обесточен весь микрорайон. Однако данные карты отключений систем ЖКХ говорят о том, что свет отсутствует в 32 объектах, а также в крупном торговом центре «Голден парк» на улице Курчатова, 1.
«Авария на линии 10кВ. Примерное время восстановления электроснабжения — три часа», — рассказали atas.info в одной из управляющих компаний.
Напомним, что накануне 27 декабря в Новосибирске произошло массовое отключение отопления. Дефект на трубопроводе оставил без тепла жителей как левого, так и правого берегов.