«Филиал ада на земле»: народный антирейтинг худших почтовых отделений в Новосибирске

Posted 28 декабря, 06:32
Published 28 декабря, 06:32
Modified 28 декабря, 06:34
Updated 28 декабря, 06:34
Почта с самым низким рейтингом находится на улице Ольги Жилиной, 73 в Центральном районе. Основной гнев клиентов сводится к большим очередям, долгому обслуживанию и малому числу сотрудников.
«Ужасная почта!!! В любое время дня и ночи очередь как в советское время за колбасой))) по 20-30 человек!!!»;
«Закройте это отделение, и накормите сотрудников, а то они умрут. Дикие очереди, долгое обслуживание»;
«Просто ужас. Единая очередь во все окна. Ещё бы знать, что очередь единая! Отсутствие электронной очереди! Закройтесь уже»;
Отделение находится на улице Бориса Богаткова, 250 в Дзержинском районе. Клиенты жалуются на некомпетентных и медлительных сотрудников, которые по-хамски общаются с новосибирцами.
«Ужасное место, работают одни хамы»;
«Всех хамок уволить. Либо штат набрать»;
«Ужасное отделение, одно из худших».
Отделение находится на улице Советской, 33 в Железнодорожном районе. Люди жалуются на медлительность сотрудников, плохую организацию работы и долгое ожидание получения посылок.
«Хуже просто нет на свете организации»;
«Очень долго. 4 окна работают дольше чем в любом другом отделении 2 окна. Электронная очередь тут бессмысленна»;
«Ооочень медленные сотрудники. Сонное царство».
Отделение находится на улице Челюскинцев, 17 в Железнодорожном районе. Новосибирцы жалуются на малое количество работников и медленное обслуживание.
«Очередь 20 человек, работает одно окно, просто получить письмо без оплаты, надо стоять 2 часа»;
«Народу тьма, работает всего два окна из четырех».
Отделение находится на Красном проспекте, 102/4 в Заельцовском районе. Горожане сетуют на хамское поведение персонала, длинные очереди, долгое обслуживание.
«Это просто треш какой-то творится, огромные очереди, стоять приходится ни один час, даже по предварительной записи, очень все долго, один оператор и очередь километровая»;
«Отвратительное обслуживание клиентов. Сотрудники, как собаки гавкают на всех… Даже одной звезды много для отзыва»;
«Очень долгое отделение, один сотрудник и 13 человек в очереди. Все движется ели как»;
«Да часто мало народу это плюс, но работают грубиянки при этом сама управляющая как я поняла»;
Atas.info направил запрос в отделение Почты России с просьбой прокомментировать, как они реагируют на критику от клиентов и как пытаются решать указанные проблемы. На момент публикации ответ еще не поступил.