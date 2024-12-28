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Posted 28 декабря, 06:32

Published 28 декабря, 06:32

Modified 28 декабря, 06:34

Updated 28 декабря, 06:34

Какие почты оказались самыми худшими

«Филиал ада на земле»: народный антирейтинг худших почтовых отделений в Новосибирске

28 декабря 2024, 06:32
Фото: 1MI. Какие почты оказались самыми худшими

Жители Новосибирска составили антирейтинг почтовых отделений

В Новосибирске есть сотни различных почтовых отделений в каждом районе города: не все граждане довольны обслуживанием, поэтому оценивают их в сервисе 2ГИС.

Километровые очереди — рейтинг 1,7. 698 отзывов

Почта с самым низким рейтингом находится на улице Ольги Жилиной, 73 в Центральном районе. Основной гнев клиентов сводится к большим очередям, долгому обслуживанию и малому числу сотрудников.

«Ужасная почта!!! В любое время дня и ночи очередь как в советское время за колбасой))) по 20-30 человек!!!»;
«Закройте это отделение, и накормите сотрудников, а то они умрут. Дикие очереди, долгое обслуживание»;
«Просто ужас. Единая очередь во все окна. Ещё бы знать, что очередь единая! Отсутствие электронной очереди! Закройтесь уже»;

Медленные сотрудники — рейтинг 2. 706 отзывов

Отделение находится на улице Бориса Богаткова, 250 в Дзержинском районе. Клиенты жалуются на некомпетентных и медлительных сотрудников, которые по-хамски общаются с новосибирцами.

«Ужасное место, работают одни хамы»;
«Всех хамок уволить. Либо штат набрать»;
«Ужасное отделение, одно из худших».
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Сонное царство — 2,1. 1558 отзывов

Отделение находится на улице Советской, 33 в Железнодорожном районе. Люди жалуются на медлительность сотрудников, плохую организацию работы и долгое ожидание получения посылок.

«Хуже просто нет на свете организации»;
«Очень долго. 4 окна работают дольше чем в любом другом отделении 2 окна. Электронная очередь тут бессмысленна»;
«Ооочень медленные сотрудники. Сонное царство».

Медленное обслуживание — рейтинг 2,2. 903 отзывов

Отделение находится на улице Челюскинцев, 17 в Железнодорожном районе. Новосибирцы жалуются на малое количество работников и медленное обслуживание.

«Очередь 20 человек, работает одно окно, просто получить письмо без оплаты, надо стоять 2 часа»;
«Народу тьма, работает всего два окна из четырех».
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Хамский персонал — рейтинг 2,2, отзывов 477.

Отделение находится на Красном проспекте, 102/4 в Заельцовском районе. Горожане сетуют на хамское поведение персонала, длинные очереди, долгое обслуживание.

«Это просто треш какой-то творится, огромные очереди, стоять приходится ни один час, даже по предварительной записи, очень все долго, один оператор и очередь километровая»;
«Отвратительное обслуживание клиентов. Сотрудники, как собаки гавкают на всех… Даже одной звезды много для отзыва»;
«Очень долгое отделение, один сотрудник и 13 человек в очереди. Все движется ели как»;
«Да часто мало народу это плюс, но работают грубиянки при этом сама управляющая как я поняла»;

Atas.info направил запрос в отделение Почты России с просьбой прокомментировать, как они реагируют на критику от клиентов и как пытаются решать указанные проблемы. На момент публикации ответ еще не поступил.

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