Копию исторической вывески «Хлеб» вернули на привокзальную площадь в Новосибирске

На фасад дома по адресу Вокзальная магистраль 2 вернули вывеску «Хлеб», которая многие десятилетия находилась над входом в магазин хлебобулочных изделий. Выполненная в технике неонового газосвета, она давно не функционировала, как и подавляющее большинство подобных советских вывесок. Сама конструкция сильно пострадала от времени. Стеклянные неоновые трубки полопались, металлический короб с буквами, на который крепились трубки, проржавел и сгнил, высоковольтные блоки питания для ламп тоже пришли в негодность.