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Posted 28 декабря, 05:11

Published 28 декабря, 05:11

Modified 28 декабря, 05:13

Updated 28 декабря, 05:13

Внешне вывеска похожа на оригинал

Копию исторической вывески «Хлеб» вернули на привокзальную площадь в Новосибирске

28 декабря 2024, 05:11
Фото: Мира Искачёва. t.me/nsk_postcards. Внешне вывеска похожа на оригинал
Вместо неоновых трубок в ней использовали современные элементы — отношение к такому подходу у активистов двоякое.

На фасад дома по адресу Вокзальная магистраль 2 вернули вывеску «Хлеб», которая многие десятилетия находилась над входом в магазин хлебобулочных изделий. Выполненная в технике неонового газосвета, она давно не функционировала, как и подавляющее большинство подобных советских вывесок. Сама конструкция сильно пострадала от времени. Стеклянные неоновые трубки полопались, металлический короб с буквами, на который крепились трубки, проржавел и сгнил, высоковольтные блоки питания для ламп тоже пришли в негодность.

В октябре вывеску сняли, и за счет неназванных меценатов изготовили ее копию (сама вывеска формально принадлежит ТСЖ «Луч», которое находится в этом доме). В этой вывеске нет ни одного старого элемента, кроме дизайна, сообщила редакции Atas.Info борец за сохранение исторического облика города Мира Искачёва.

«Изюминкой советских вывесок является их технология, без которой они теряют свою ценность в качестве исторического объекта и уникальность, а также становятся похожими на современные диодные вывески. Реконструкция газосветной вывески предполагает сохранение технологии свечения. Пусть трубки были бы новыми, но технология старая, тогда, на мой взгляд, это можно было бы назвать реконструкцией», — говорит активистка, подчеркивая, что в копии использована технология так называемого «гибкого неона».

Между тем, Искачёва подчеркивает, что копия выполненная на очень качественном уровне, и даже гибкий неон не просто приклеен, а заведён через отверстия, как газосветные трубки.

В Новосибирске есть примеры восстановления советских неоновых вывесок. Реставратор Любим Любаев вернул прежний облик конструкции «Косметический кабинет» на улице Советский, а сейчас занимается воссозданием вывески магазина для новобрачных «Весна», который располагался в здании на Гоголя, 1.

Историческую вывеску вернули на легендарную пышечную в Новосибирске
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