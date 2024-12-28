atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 09:40

Published 28 декабря, 09:40

Modified 28 декабря, 09:42

Updated 28 декабря, 09:42

Автомобиль такси

«Лучше пешком дойти»: цены на такси в последний рабочий день выросли в несколько раз

28 декабря 2024, 09:40
Фото: 1MI. Автомобиль такси

В Новосибирске цены на такси выросли в несколько раз

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
В последний рабочий день перед праздниками новосибирцы столкнулись с неожиданно высокими ценами на такси. Поездка из отдалённых микрорайонов в центр города стала недоступной для многих из-за завышенных тарифов.

Читатели atas.info рассказывают о том, что стоимость поездки из микрорайона Снегири до центра города (площадь Ленина) по тарифу «Эконом» в сервисе Яндекс.Такси составляет 1200 рублей. В обычные дни даже в час пик такая поездка обходится в 800 рублей, а в менее загруженные часы — всего 300-500 рублей.

«Это просто грабёж! Каждый год одно и то же. На автобусе тоже не доедешь, все стоит в пробках. Проще пешком дойти» — возмущается Елена Колесникова из Снегирей.

Жителям левобережных районов также придётся существенно потратиться. Такси от улицы Петухова до центра обойдётся в чуть более 1000 рублей. Для сравнения, поездка из Академгородка до центра стоит около 1000 рублей, что даже в обычные дни не редкость.

Стоимость поездки
Стоимость поездки
Стоимость поездки. Фото: скриншот Яндекс.Такси

Даже внутри центральной части города цены кусаются. Поездка от железнодорожного вокзала до площади Ленина обойдётся примерно в 300 рублей, а из любой точки на левом берегу — в 800 рублей.

«Какой смысл пользоваться такси, если это становится роскошью? Лучше бы пешком шла — заодно и нервы бы сэкономила,» — добавляет Оксана, проживающая в Академгородке.

Пользователи сервиса также отмечают, что в период ажиотажа такси тарифа «комфорт» стало стоить дешевле. Доехать из микрорайона Горки Академпарка по тарифу «Эконом» стоит 1900 рублей, в то время как «Комфорт» предлагает цену в 1700 рублей.

Стоимость поездки
Стоимость поездки. Фото: скриншот Яндекс.Такси

Ранее мы уже сообщали, что в новогодние праздники Новосибирск может остаться без такси. Председатель Ассоциации работников такси Андрей Артюх отмечал, что в этом году спрос на услуги в декабре оказался ниже обычного, а многие таксисты предпочитают отказаться от работы на праздники из-за отсутствия выгоды. В то время пробки в Новосибирске 28 декабря достигли 9 баллов.

В Новосибирске пробки 9 баллов — какие места лучше объезжать
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздникиВ Новосибирске подняли тариф на проезд — сколько теперь стоит поездкаВ Новосибирске сделают бесплатным проезд в общественном транспорте
#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Пробки#Цены#Автомобиль#Тариф#Такси#Снегопад#Новый год в Новосибирске 2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика