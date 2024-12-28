«Лучше пешком дойти»: цены на такси в последний рабочий день выросли в несколько раз

Posted 28 декабря, 09:40
Published 28 декабря, 09:40
Modified 28 декабря, 09:42
Updated 28 декабря, 09:42
Читатели atas.info рассказывают о том, что стоимость поездки из микрорайона Снегири до центра города (площадь Ленина) по тарифу «Эконом» в сервисе Яндекс.Такси составляет 1200 рублей. В обычные дни даже в час пик такая поездка обходится в 800 рублей, а в менее загруженные часы — всего 300-500 рублей.
«Это просто грабёж! Каждый год одно и то же. На автобусе тоже не доедешь, все стоит в пробках. Проще пешком дойти» — возмущается Елена Колесникова из Снегирей.
Жителям левобережных районов также придётся существенно потратиться. Такси от улицы Петухова до центра обойдётся в чуть более 1000 рублей. Для сравнения, поездка из Академгородка до центра стоит около 1000 рублей, что даже в обычные дни не редкость.
Даже внутри центральной части города цены кусаются. Поездка от железнодорожного вокзала до площади Ленина обойдётся примерно в 300 рублей, а из любой точки на левом берегу — в 800 рублей.
«Какой смысл пользоваться такси, если это становится роскошью? Лучше бы пешком шла — заодно и нервы бы сэкономила,» — добавляет Оксана, проживающая в Академгородке.
Пользователи сервиса также отмечают, что в период ажиотажа такси тарифа «комфорт» стало стоить дешевле. Доехать из микрорайона Горки Академпарка по тарифу «Эконом» стоит 1900 рублей, в то время как «Комфорт» предлагает цену в 1700 рублей.
Ранее мы уже сообщали, что в новогодние праздники Новосибирск может остаться без такси. Председатель Ассоциации работников такси Андрей Артюх отмечал, что в этом году спрос на услуги в декабре оказался ниже обычного, а многие таксисты предпочитают отказаться от работы на праздники из-за отсутствия выгоды. В то время пробки в Новосибирске 28 декабря достигли 9 баллов.