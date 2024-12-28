«Лучше пешком дойти»: цены на такси в последний рабочий день выросли в несколько раз

Ранее мы уже сообщали, что в новогодние праздники Новосибирск может остаться без такси. Председатель Ассоциации работников такси Андрей Артюх отмечал, что в этом году спрос на услуги в декабре оказался ниже обычного, а многие таксисты предпочитают отказаться от работы на праздники из-за отсутствия выгоды. В то время пробки в Новосибирске 28 декабря достигли 9 баллов.