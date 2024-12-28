Мэрия Новосибирска требует оштрафовать энергетиков за сорванную концессию

Параллельно с попыткой оштрафовать энергетиков, муниципалитет подал судебный иск с требованием выполнения всех работ, предусмотренных концессией. Как указано в тексте документа, вместо 1,5 миллиарда рублей инвестиций, которые «Новосибирская теплосетевая компания» обязана была вложить в модернизацию теплой системы, реально на обновление в 2023 году было потрачено только 680 миллионов.