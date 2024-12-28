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Posted 28 декабря, 06:29

Published 28 декабря, 06:29

Modified 28 декабря, 06:31

Updated 28 декабря, 06:31

Энергетики вложили недостаточно средств в ремонт тепловых сетей

Мэрия Новосибирска требует оштрафовать энергетиков за сорванную концессию

28 декабря 2024, 06:29
Фото: 1MI. Энергетики вложили недостаточно средств в ремонт тепловых сетей
Дочерняя компания СГК в 2023 году не выполнила взятые на себя обязательства по ремонту, сообщили в муниципалитете.

Городской департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства направил ООО «НТСК» (входит в структуру «Сибирской генерирующей компании») требование об уплате штрафа за сорванный ремонт объектов теплоснабжения. Работы должны были быть проведены в 2023 году в рамках концессионного соглашения, которое подписали мэрия и энергетики.

Договор предусматривал штрафные санкции за его невыполнение.

«В мэрии города Новосибирска приняли решение направить в адрес концессионера ООО „НТСК“ требование об уплате штрафа в сумме 12 150 000 рублей, из расчета по 150 тысяч рублей за каждое неисполненное обязательство по созданию и реконструкции 81 объекта муниципального имущества», — говорится в сообщении муниципалитета.

В первую очередь, речь идет о реконструкции муниципальных ЦТП, отметили в мэрии. На текущий момент не подписан ни один акт приемки работ по этим объектам.

Параллельно с попыткой оштрафовать энергетиков, муниципалитет подал судебный иск с требованием выполнения всех работ, предусмотренных концессией. Как указано в тексте документа, вместо 1,5 миллиарда рублей инвестиций, которые «Новосибирская теплосетевая компания» обязана была вложить в модернизацию теплой системы, реально на обновление в 2023 году было потрачено только 680 миллионов.

СГК предлагает мэрии Новосибирска мировое соглашение
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#Новосибирск#Мэрия#Штраф#Энергетика#СГК
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