Мэрия Новосибирска требует оштрафовать энергетиков за сорванную концессию

Posted 28 декабря, 06:29
Published 28 декабря, 06:29
Modified 28 декабря, 06:31
Updated 28 декабря, 06:31
Городской департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства направил ООО «НТСК» (входит в структуру «Сибирской генерирующей компании») требование об уплате штрафа за сорванный ремонт объектов теплоснабжения. Работы должны были быть проведены в 2023 году в рамках концессионного соглашения, которое подписали мэрия и энергетики.
Договор предусматривал штрафные санкции за его невыполнение.
«В мэрии города Новосибирска приняли решение направить в адрес концессионера ООО „НТСК“ требование об уплате штрафа в сумме 12 150 000 рублей, из расчета по 150 тысяч рублей за каждое неисполненное обязательство по созданию и реконструкции 81 объекта муниципального имущества», — говорится в сообщении муниципалитета.
В первую очередь, речь идет о реконструкции муниципальных ЦТП, отметили в мэрии. На текущий момент не подписан ни один акт приемки работ по этим объектам.
Параллельно с попыткой оштрафовать энергетиков, муниципалитет подал судебный иск с требованием выполнения всех работ, предусмотренных концессией. Как указано в тексте документа, вместо 1,5 миллиарда рублей инвестиций, которые «Новосибирская теплосетевая компания» обязана была вложить в модернизацию теплой системы, реально на обновление в 2023 году было потрачено только 680 миллионов.