МУП «САХ» в Новосибирске стало АО: что изменится для горожан

Posted 28 декабря, 08:32
Published 28 декабря, 08:32
Modified 28 декабря, 08:34
Updated 28 декабря, 08:34
С 2025 года вступает в силу федеральный закон №485-ФЗ, который вводит ограничения на деятельность муниципальных унитарных предприятий (МУП) в условиях рыночной конкуренции. Исключение сделано только для естественных монополий, таких как МУП «Горводоканал». Для «Спецавтохозяйства» (САХ), ответственного за вывоз мусора в Новосибирске, акционирование стало необходимым условием для продолжения работы.
Руководство компании уверяет жителей, что смена организационно-правовой формы не повлияет на оказываемые услуги. Ключевые моменты, которые важно знать:
Кроме того, договоры с потребителями сохраняют юридическую силу, поэтому перезаключение не потребуется.