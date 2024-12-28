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Posted 28 декабря, 08:32

Published 28 декабря, 08:32

Modified 28 декабря, 08:34

Updated 28 декабря, 08:34

Мусоровоз на площади Ленина

МУП «САХ» в Новосибирске стало АО: что изменится для горожан

28 декабря 2024, 08:32
Фото: АО «САХ». Мусоровоз на площади Ленина

В Новосибирской области МУП «САХ» стало акционерным обществом

МУП «САХ», занимающееся вывозом твердых коммунальных отходов в Новосибирске, официально преобразовано в акционерное общество, сообщили на предприятии.

С 2025 года вступает в силу федеральный закон №485-ФЗ, который вводит ограничения на деятельность муниципальных унитарных предприятий (МУП) в условиях рыночной конкуренции. Исключение сделано только для естественных монополий, таких как МУП «Горводоканал». Для «Спецавтохозяйства» (САХ), ответственного за вывоз мусора в Новосибирске, акционирование стало необходимым условием для продолжения работы.

Руководство компании уверяет жителей, что смена организационно-правовой формы не повлияет на оказываемые услуги. Ключевые моменты, которые важно знать:

  • Лицевые счета останутся без изменений. Все ранее проведенные оплаты будут учтены в полном объеме.
  • Появление новой аббревиатуры. В платежных документах, на вывесках и других материалах МУП будет заменено на АО.
  • Изменение реквизитов. В первую неделю января 2025 года компания обновит банковские данные.

Кроме того, договоры с потребителями сохраняют юридическую силу, поэтому перезаключение не потребуется.

Специалисты МУП «САХ» обследуют контейнерные площадки Новосибирска
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Тарифы#Инвестиции#Спецавтохозяйство#Логистика#МУП САХ
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