МУП «САХ» в Новосибирске стало АО: что изменится для горожан

С 2025 года вступает в силу федеральный закон №485-ФЗ, который вводит ограничения на деятельность муниципальных унитарных предприятий (МУП) в условиях рыночной конкуренции. Исключение сделано только для естественных монополий, таких как МУП «Горводоканал». Для «Спецавтохозяйства» (САХ), ответственного за вывоз мусора в Новосибирске, акционирование стало необходимым условием для продолжения работы.