Мы посмотрели второй сезон «Игры в кальмара» за вас — рассказываем, стоит ли смотреть

Первый сезон стал мировым феноменом благодаря своей новизне, шокирующим сюжетным ходам и социальной сатире. Второй сезон пытается развивать идеи оригинала, но не всегда выдерживает ту же интенсивность. Отсутствие инноваций в сюжете — главная претензия. Тем не менее, сериал всё ещё способен держать в напряжении. Но тем, кто все понял в первой части, не стоит тратить время.