Народные приметы на 29 декабря: что нельзя делать в Агеев день

В этот день также почитается преподобная София Суздальская. В миру великая княгиня Соломония Сабурова, она была первой женой Василия III. После 20 лет бездетного брака она была пострижена в монахини и отправлена в Суздальский Покровский монастырь. Здесь княгиня прожила остаток жизни, прославившись молитвами, добродетелями и чудесами, которые, по преданию, продолжают происходить у её мощей.