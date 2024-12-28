Народные приметы на 29 декабря: что нельзя делать в Агеев день

Posted 28 декабря, 09:11
Published 28 декабря, 09:11
Modified 28 декабря, 09:11
Updated 28 декабря, 09:11
В этот день также почитается преподобная София Суздальская. В миру великая княгиня Соломония Сабурова, она была первой женой Василия III. После 20 лет бездетного брака она была пострижена в монахини и отправлена в Суздальский Покровский монастырь. Здесь княгиня прожила остаток жизни, прославившись молитвами, добродетелями и чудесами, которые, по преданию, продолжают происходить у её мощей.
Святая София стала символом смирения и стойкости, её житие вдохновляет верующих на праведную жизнь и борьбу с испытаниями. Её память чтут не только в Суздале, но и по всей России.
Агеев день издавна считался важным для определения будущей погоды, особенно на Святки и апрель:
В старину люди пристально наблюдали за природой в этот день, полагая, что она подсказывает, чего ждать в будущем.
Забивать гвозди и работать с металлом. Считалось, что звук удара молотка может привлечь беду, а сам гвоздь символизирует гробовой гвоздь, что связано с негативной энергетикой.
Передавать деньги из рук в руки. Этот обряд мог стать причиной утраты финансового благополучия. Лучше оставлять деньги на поверхности, например, на столе.
Лгать или скрывать правду. В этот день все неправды быстро вскрываются, что может привести к серьёзным ссорам или потере доверия.
Мыть полы или мести. Уборка может «вымести» из дома счастье и достаток, а пересчёт денег привлечёт нищету.
Проводить время вдали от семьи. Одиночество в этот день могло предвещать долгое отсутствие гармонии в семье.
Готовить блюда на Новый год.
Начните готовить холодец, солить, мариновать или коптить продукты. Эти блюда, сделанные с душой, принесут удачу и изобилие в Новый год.
Посетить церковь.
Помолитесь за здоровье детей и упокой душ умерших родственников. Пророку Аггею молятся о сохранении чистоты души и о даровании сил для преодоления жизненных испытаний.
Проводить время с близкими.
Семейные посиделки укрепляют родственные связи и защищают дом от зла. Вечером можно навестить родственников или помириться с теми, с кем были в ссоре.
Мужчины могут отправляться на охоту или рыбалку.
Считалось, что этот день особенно удачен для ловли дичи.
Рождённые в этот день, согласно приметам, обладают трудолюбием, рассудительностью и мастерством в выбранном деле. Им пророчат успех в творчестве или ремесле, а также харизму и талант в общении.