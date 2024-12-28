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Posted 28 декабря, 09:11

Published 28 декабря, 09:11

Modified 28 декабря, 09:11

Updated 28 декабря, 09:11

Зимняя набережная

Народные приметы на 29 декабря: что нельзя делать в Агеев день

28 декабря 2024, 09:11
Фото: 1MI. Зимняя набережная
Сегодня, 29 декабря, православная церковь вспоминает святого пророка Аггея — одного из последних пророков Ветхого Завета. В народе этот день известен как Агеев день или Аггей Зимоуказчик.

День памяти Софии Суздальской

В этот день также почитается преподобная София Суздальская. В миру великая княгиня Соломония Сабурова, она была первой женой Василия III. После 20 лет бездетного брака она была пострижена в монахини и отправлена в Суздальский Покровский монастырь. Здесь княгиня прожила остаток жизни, прославившись молитвами, добродетелями и чудесами, которые, по преданию, продолжают происходить у её мощей.

Святая София стала символом смирения и стойкости, её житие вдохновляет верующих на праведную жизнь и борьбу с испытаниями. Её память чтут не только в Суздале, но и по всей России.

София Суздальская
София Суздальская. Фото: Икона

Народные приметы на погоду

Агеев день издавна считался важным для определения будущей погоды, особенно на Святки и апрель:

  • Иней на деревьях — к тёплым Святкам.
  • Морозное утро — холод продлится до Крещения.
  • Непогода и сильный ветер — к суровой зиме.
  • Снег у забора — к неурожайному лету.
  • Узоры на окнах — ближайшие 20 дней будут морозными.

В старину люди пристально наблюдали за природой в этот день, полагая, что она подсказывает, чего ждать в будущем.

Что нельзя делать 29 декабря

Забивать гвозди и работать с металлом. Считалось, что звук удара молотка может привлечь беду, а сам гвоздь символизирует гробовой гвоздь, что связано с негативной энергетикой.

Передавать деньги из рук в руки. Этот обряд мог стать причиной утраты финансового благополучия. Лучше оставлять деньги на поверхности, например, на столе.

Лгать или скрывать правду. В этот день все неправды быстро вскрываются, что может привести к серьёзным ссорам или потере доверия.

Мыть полы или мести. Уборка может «вымести» из дома счастье и достаток, а пересчёт денег привлечёт нищету.

Проводить время вдали от семьи. Одиночество в этот день могло предвещать долгое отсутствие гармонии в семье.

В этот день нельзя забивать гвозди
В этот день нельзя забивать гвозди. Фото: 1MI

Что можно и нужно делать 29 декабря

  • Готовить блюда на Новый год.

    Начните готовить холодец, солить, мариновать или коптить продукты. Эти блюда, сделанные с душой, принесут удачу и изобилие в Новый год.

  • Посетить церковь.

    Помолитесь за здоровье детей и упокой душ умерших родственников. Пророку Аггею молятся о сохранении чистоты души и о даровании сил для преодоления жизненных испытаний.

  • Проводить время с близкими.

    Семейные посиделки укрепляют родственные связи и защищают дом от зла. Вечером можно навестить родственников или помириться с теми, с кем были в ссоре.

  • Мужчины могут отправляться на охоту или рыбалку.

    Считалось, что этот день особенно удачен для ловли дичи.

Рожденные 29 декабря

Рождённые в этот день, согласно приметам, обладают трудолюбием, рассудительностью и мастерством в выбранном деле. Им пророчат успех в творчестве или ремесле, а также харизму и талант в общении.

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#Алина Гурицкая#Общество#Церковь#Россия#Семья#Традиции#Молитвы#Народные приметы
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