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Posted 28 декабря, 07:48

Published 28 декабря, 07:48

Modified 28 декабря, 07:50

Updated 28 декабря, 07:50

Заправка бензином

Новосибирская область вошла в топ-3 регионов с самым дешевым бензином

28 декабря 2024, 07:48
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Заправка бензином
Ноябрь 2024 года вновь подтвердил общероссийскую тенденцию роста цен на автомобильное топливо. Однако Новосибирская область оказалась в числе регионов с самым дешевым топливом.

К таким выводам пришли аналитики агентства ПромРейтинг. На фоне общего роста стоимости бензина по стране на 1,1% за месяц и на 9,7% по сравнению с ноябрем 2023 года, Новосибирск демонстрирует более умеренные показатели. Средняя цена В России за литр топлива марки АИ-92 составила 54,44 рубля, АИ-95 — 59,61 рубля, а дизельного топлива — 68,91 рубля.

В Новосибирской области средняя цена литра бензина составляет 55,53 рубля. По этому показателю регион обошли Алтайский край со стоимостью 53,91 рубля и Республика Татарстан — 54,62 рубля. Также в десятку вошли Рязанская область, Курганская область, Республика Коми, Саратовская область, Челябинская область, Республика Мордовия, Республика Марий Эл.

Согласно данным агентства «ПромРейтинг», рост цен на топливо в Новосибирской области составил менее 1%. Такой показатель можно считать успехом, учитывая, что в ряде регионов рост цен превысил 3% (лидерами стали Севастополь и Сахалинская область).

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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Топливо#Бензин#Стоимость
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