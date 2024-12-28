Новосибирская область вошла в топ-3 регионов с самым дешевым бензином

Posted 28 декабря, 07:48
Published 28 декабря, 07:48
Modified 28 декабря, 07:50
Updated 28 декабря, 07:50
К таким выводам пришли аналитики агентства ПромРейтинг. На фоне общего роста стоимости бензина по стране на 1,1% за месяц и на 9,7% по сравнению с ноябрем 2023 года, Новосибирск демонстрирует более умеренные показатели. Средняя цена В России за литр топлива марки АИ-92 составила 54,44 рубля, АИ-95 — 59,61 рубля, а дизельного топлива — 68,91 рубля.
В Новосибирской области средняя цена литра бензина составляет 55,53 рубля. По этому показателю регион обошли Алтайский край со стоимостью 53,91 рубля и Республика Татарстан — 54,62 рубля. Также в десятку вошли Рязанская область, Курганская область, Республика Коми, Саратовская область, Челябинская область, Республика Мордовия, Республика Марий Эл.
Согласно данным агентства «ПромРейтинг», рост цен на топливо в Новосибирской области составил менее 1%. Такой показатель можно считать успехом, учитывая, что в ряде регионов рост цен превысил 3% (лидерами стали Севастополь и Сахалинская область).