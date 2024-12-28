Новосибирская область вошла в топ-3 регионов с самым дешевым бензином

К таким выводам пришли аналитики агентства ПромРейтинг. На фоне общего роста стоимости бензина по стране на 1,1% за месяц и на 9,7% по сравнению с ноябрем 2023 года, Новосибирск демонстрирует более умеренные показатели. Средняя цена В России за литр топлива марки АИ-92 составила 54,44 рубля, АИ-95 — 59,61 рубля, а дизельного топлива — 68,91 рубля.