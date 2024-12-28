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Posted 28 декабря, 12:26

Published 28 декабря, 12:26

Modified 28 декабря, 12:28

Updated 28 декабря, 12:28

Игра закончилась с минимальным счетом

Новосибирская «Сибирь» обыграла «Адмирал» в матче КХЛ

28 декабря 2024, 12:26
Фото: vk.com/hcsibir1962. Игра закончилась с минимальным счетом
Сибиряки победили на выезде, но их положение в турнирной таблице не изменилось.

Хоккеисты «Сибири» обыграли владивостокский «Адмирал» на льду его домашней «Фетисов-Арены». Единственную шайбу в ходе поединка забросил Максим Карпов. В последние минуты матча хозяева заменили вратаря на полевого игрока, но этот шаг не смог изменить ситуацию.

Таким образом, «Сибирь» одержала третью победу подряд и записала себе в актив еще два очка. Однако клуб по-прежнему находится на девятой строке турнирной таблицы зоны «Восток», но отставание от зоны плей-офф сократилось до двух очков.

«Адмирал», несмотря на поражение, тоже не изменил своей позиции в турнире и остается на шестой позиции.

Ранее мы рассказывали о том, что во время игры «Сибири» и «Адмирала» новосибирский игрок Федор Гордеев получил тяжелую травму.

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