Пассажиры застряли в аэропорту Новосибирска

Posted 28 декабря, 06:29
Published 28 декабря, 06:29
Modified 28 декабря, 06:31
Updated 28 декабря, 06:31
Самолет планировал маршрут из Новосибирска до Иркутска. При регистрации билетов не всем пассажирам хватило мест. Такую ситуацию называют овербукинг, когда продано больше билетов, чем фактически мест в самолете.
В итоге, 10 человек остались ожидать другой самолет в аэропорту Толмачево. Прождали воздушное судно они три часа. Известно, что перевозку осуществляла компания S7.
Ранее мы рассказали, как неизвестная сила повредила самолет из Новосибирска. Когда борт приземлился, на его корпусе были вмятины. Также в аэропорту обнаружили полкилограмма сильнодействующих таблеток.