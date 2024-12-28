Повышение тарифов ЖКХ в Новосибирской области в 2025 году: что нужно знать

Согласно прогнозу, индексация тарифов продолжится и в последующие годы: в 2026 году рост составит 5,4%, а в 2027 году — 4,8%. Это свидетельствует о стремлении властей стабилизировать рост коммунальных платежей. Однако для достижения баланса между интересами населения и необходимостью модернизации инфраструктуры потребуются более активные и прозрачные меры.