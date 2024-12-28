Повышение тарифов ЖКХ в Новосибирской области в 2025 году: что нужно знать

Posted 28 декабря, 10:01
Published 28 декабря, 10:01
Modified 28 декабря, 10:03
Updated 28 декабря, 10:03
Согласно постановлению, рост тарифов начнется с 1 июля 2025 года. По словам начальника департамента по тарифам Новосибирской области Гарея Асмодьярова, индексация рассчитана на основании набора коммунальных услуг, а также темпов изменения тарифов. Вот некоторые ключевые показатели:
Холодное водоснабжение — увеличение на 11,9%;
Горячее водоснабжение — увеличение на 12,1%;
Водоотведение — увеличение на 11,9%;
Отопление — увеличение на 12,6%;
Отопление на твердом топливе — увеличение на 13,5%;
Электроснабжение — увеличение на 12,6%;
Газоснабжение — увеличение на 11,9%;
Обращение с твердыми коммунальными отходами — увеличение на 5,7%.
Эти показатели демонстрируют, что больше всего подорожают отопление на твердом топливе и электроэнергия.
Предыдущая индексация тарифов произошла в июле 2024 года, когда рост составил 12,7%. До этого тарифы не изменялись с декабря 2022 года. Однако постоянное увеличение стоимости коммунальных услуг становится все более болезненным для населения, особенно в условиях экономической нестабильности.
В феврале 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству провести анализ тарифов в Новосибирской области после жалобы от местного жителя. Проверка должна была оценить адекватность тарифов и меры социальной поддержки, однако результаты до сих пор не опубликованы.
Рост тарифов объясняется несколькими причинами:
Инфляция. Индексация согласована с прогнозируемым уровнем инфляции в стране, который на 2025 год может составить до 10%.
Износ инфраструктуры. Значительная часть коммунальных сетей и оборудования в регионе нуждается в обновлении. Повышение тарифов помогает финансировать модернизацию.
Рост стоимости ресурсов. Увеличение цен на топливо, электроэнергию и водоснабжение напрямую влияет на конечную стоимость услуг для потребителей.
Федеральные и региональные программы. Реализация инвестиционных проектов, направленных на улучшение инфраструктуры, требует дополнительных затрат.
Власти региона подчеркивают, что параллельно с ростом тарифов будут действовать меры социальной защиты. Наиболее уязвимым категориям граждан — пенсионерам, многодетным семьям, малоимущим — будут предоставляться льготы и субсидии на оплату ЖКХ. Однако пока неизвестно, будет ли объем этой поддержки увеличен в 2025 году.
Согласно прогнозу, индексация тарифов продолжится и в последующие годы: в 2026 году рост составит 5,4%, а в 2027 году — 4,8%. Это свидетельствует о стремлении властей стабилизировать рост коммунальных платежей. Однако для достижения баланса между интересами населения и необходимостью модернизации инфраструктуры потребуются более активные и прозрачные меры.