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Posted 28 декабря, 10:01

Published 28 декабря, 10:01

Modified 28 декабря, 10:03

Updated 28 декабря, 10:03

Квитанция ЖКХ

Повышение тарифов ЖКХ в Новосибирской области в 2025 году: что нужно знать

28 декабря 2024, 10:01
Фото: 1MI. Квитанция ЖКХ

В Новосибирской области тарифы ЖКХ вырастут на 11,9% в 2025 году

В июле 2025 года жителей Новосибирской области ждет очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Средний рост составит 11,9%, а предельный индекс для всех категорий услуг достигнет 13,5%. Эти изменения утверждены губернатором региона.

Согласно постановлению, рост тарифов начнется с 1 июля 2025 года. По словам начальника департамента по тарифам Новосибирской области Гарея Асмодьярова, индексация рассчитана на основании набора коммунальных услуг, а также темпов изменения тарифов. Вот некоторые ключевые показатели:

  • Холодное водоснабжение — увеличение на 11,9%;

  • Горячее водоснабжение — увеличение на 12,1%;

  • Водоотведение — увеличение на 11,9%;

  • Отопление — увеличение на 12,6%;

  • Отопление на твердом топливе — увеличение на 13,5%;

  • Электроснабжение — увеличение на 12,6%;

  • Газоснабжение — увеличение на 11,9%;

  • Обращение с твердыми коммунальными отходами — увеличение на 5,7%.

Эти показатели демонстрируют, что больше всего подорожают отопление на твердом топливе и электроэнергия.

Предыдущая индексация тарифов произошла в июле 2024 года, когда рост составил 12,7%. До этого тарифы не изменялись с декабря 2022 года. Однако постоянное увеличение стоимости коммунальных услуг становится все более болезненным для населения, особенно в условиях экономической нестабильности.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству провести анализ тарифов в Новосибирской области после жалобы от местного жителя. Проверка должна была оценить адекватность тарифов и меры социальной поддержки, однако результаты до сих пор не опубликованы.

Почему тарифы растут?

Рост тарифов объясняется несколькими причинами:

  1. Инфляция. Индексация согласована с прогнозируемым уровнем инфляции в стране, который на 2025 год может составить до 10%.

  2. Износ инфраструктуры. Значительная часть коммунальных сетей и оборудования в регионе нуждается в обновлении. Повышение тарифов помогает финансировать модернизацию.

  3. Рост стоимости ресурсов. Увеличение цен на топливо, электроэнергию и водоснабжение напрямую влияет на конечную стоимость услуг для потребителей.

  4. Федеральные и региональные программы. Реализация инвестиционных проектов, направленных на улучшение инфраструктуры, требует дополнительных затрат.

Калькулятор для рассчетов
Калькулятор для рассчетов. Фото: 1MI

Какие меры поддержки предусмотрены?

Власти региона подчеркивают, что параллельно с ростом тарифов будут действовать меры социальной защиты. Наиболее уязвимым категориям граждан — пенсионерам, многодетным семьям, малоимущим — будут предоставляться льготы и субсидии на оплату ЖКХ. Однако пока неизвестно, будет ли объем этой поддержки увеличен в 2025 году.

Перспективы на будущее

Согласно прогнозу, индексация тарифов продолжится и в последующие годы: в 2026 году рост составит 5,4%, а в 2027 году — 4,8%. Это свидетельствует о стремлении властей стабилизировать рост коммунальных платежей. Однако для достижения баланса между интересами населения и необходимостью модернизации инфраструктуры потребуются более активные и прозрачные меры.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Повышение#ЖКХ#Инфляция#Тарифы#Коммунальные услуги
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