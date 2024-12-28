Православный календарь на январь 2025 года: главные церковные праздники и традиции

Ключевые праздники января Рождество Христово (7 января) Обрезание Господне и День святого Василия Великого (14 января) Крещение Господне (19 января) Периоды празднования Святки (7–18 января) Рождественский пост (28 ноября — 6 января) Другие значимые дни Как вести себя в праздничные дни?

Январь — один из самых насыщенных и значимых месяцев в православном календаре. Он включает в себя праздники, посвященные ключевым событиям земной жизни Иисуса Христа, Богородицы и святых. Этот месяц для верующих — время радости, духовного очищения и сохранения традиций.

Ключевые праздники января Рождество Христово (7 января) Рождество Христово — один из важнейших двунадесятых праздников православной церкви. Оно посвящено чуду рождения Спасителя мира — Иисуса Христа. По преданию, Христос родился в пещере близ Вифлеема, и весть о его рождении первыми услышали пастухи от ангелов, а волхвы принесли младенцу дары: золото, ладан и смирну. Традиции празднования: Накануне Рождества, в Сочельник (6 января), верующие соблюдают строгий пост.

После службы в храме принято устраивать праздничный ужин с двенадцатью постными блюдами.

В день Рождества совершается праздничная литургия, а дома наполняются радостью и гостеприимством. Рождественская служба . Фото: 1MI Обрезание Господне и День святого Василия Великого (14 января) Через восемь дней после Рождества Христова православные отмечают праздник Обрезания Господня. Этот день знаменует принятие Иисусом древней иудейской традиции, что символизировало его соединение с народом Израиля. В этот же день чтится память святителя Василия Великого, известного своими богословскими трудами и делами милосердия. Традиции празднования: Совершается литургия святителя Василия Великого.

На Руси с этим праздником связано множество народных традиций, включая щедрование и приготовление особых блюд, таких как васильевская каша. Крещение Господне (19 января) Крещение Господне, или Богоявление, — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечей. Этот день знаменует явление Святой Троицы: Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа. Традиции празднования: Накануне праздника совершается великое освящение воды.

Верующие окунаются в проруби, повторяя символическое крещение и очищение от грехов.

Освящённую воду хранят дома в течение года, считая её целебной. Крещенские купания . Фото: Иван Колодеев. atas.info Периоды празднования Святки (7–18 января) Святки — период от Рождества до Крещения. Это время радости, благотворительности и семейных праздников. В народной традиции Святки сопровождаются колядками, гаданиями и посещением родственников. Рождественский пост (28 ноября — 6 января) Пост завершается в канун Рождества — 6 января. Это время молитв, воздержания от скоромной пищи и подготовки к великому празднику Рождества Христова. Рождественский пост соблюдают до 6 января . Фото: 1MI Другие значимые дни 25 января — Татьянин день. В этот день вспоминается мученица Татиана Римская. Также праздник отмечается как День студентов.

30 января — Память преподобного Антония Великого. Этот святой считается основателем монашества и примером аскетической жизни. Как вести себя в праздничные дни? Православные праздники — это не только возможность вспомнить значимые события христианской истории, но и время духовного роста. В эти дни важно: Посещать богослужения.

Избегать излишеств и суеты.

Проявлять милосердие и заботу о ближних.

Уделять время молитве и чтению духовной литературы. Гороскоп на 2025 год: что звезды готовят каждому знаку в год Зеленой Деревянной змеи Узнать подробнее Читайте также: Индексация пенсий в 2025 году: как изменится размер пособий График выплат пенсий в январе 2025: когда забирать выплаты Что подорожает в 2025 году: эксперты назвали, что обойдется в копеечку уже с 1 января