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Posted 28 декабря, 16:07

Published 28 декабря, 16:07

Modified 28 декабря, 16:07

Updated 28 декабря, 16:07

Крещенские купания

Православный календарь на январь 2025 года: главные церковные праздники и традиции

28 декабря 2024, 16:07
Фото: Иван Колодеев. atas.info. Крещенские купания
Январь — один из самых насыщенных и значимых месяцев в православном календаре. Он включает в себя праздники, посвященные ключевым событиям земной жизни Иисуса Христа, Богородицы и святых. Этот месяц для верующих — время радости, духовного очищения и сохранения традиций.

Ключевые праздники января

Рождество Христово (7 января)

Рождество Христово — один из важнейших двунадесятых праздников православной церкви. Оно посвящено чуду рождения Спасителя мира — Иисуса Христа. По преданию, Христос родился в пещере близ Вифлеема, и весть о его рождении первыми услышали пастухи от ангелов, а волхвы принесли младенцу дары: золото, ладан и смирну.

Традиции празднования:

  • Накануне Рождества, в Сочельник (6 января), верующие соблюдают строгий пост.

  • После службы в храме принято устраивать праздничный ужин с двенадцатью постными блюдами.

  • В день Рождества совершается праздничная литургия, а дома наполняются радостью и гостеприимством.

Рождественская служба
Рождественская служба. Фото: 1MI

Обрезание Господне и День святого Василия Великого (14 января)

Через восемь дней после Рождества Христова православные отмечают праздник Обрезания Господня. Этот день знаменует принятие Иисусом древней иудейской традиции, что символизировало его соединение с народом Израиля. В этот же день чтится память святителя Василия Великого, известного своими богословскими трудами и делами милосердия.

Традиции празднования:

  • Совершается литургия святителя Василия Великого.

  • На Руси с этим праздником связано множество народных традиций, включая щедрование и приготовление особых блюд, таких как васильевская каша.

Крещение Господне (19 января)

Крещение Господне, или Богоявление, — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечей. Этот день знаменует явление Святой Троицы: Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа.

Традиции празднования:

  • Накануне праздника совершается великое освящение воды.

  • Верующие окунаются в проруби, повторяя символическое крещение и очищение от грехов.

  • Освящённую воду хранят дома в течение года, считая её целебной.

Крещенские купания
Крещенские купания. Фото: Иван Колодеев. atas.info

Периоды празднования

Святки (7–18 января)

Святки — период от Рождества до Крещения. Это время радости, благотворительности и семейных праздников. В народной традиции Святки сопровождаются колядками, гаданиями и посещением родственников.

Рождественский пост (28 ноября — 6 января)

Пост завершается в канун Рождества — 6 января. Это время молитв, воздержания от скоромной пищи и подготовки к великому празднику Рождества Христова.

Рождественский пост соблюдают до 6 января
Рождественский пост соблюдают до 6 января. Фото: 1MI

Другие значимые дни

  • 25 января — Татьянин день. В этот день вспоминается мученица Татиана Римская. Также праздник отмечается как День студентов.

  • 30 января — Память преподобного Антония Великого. Этот святой считается основателем монашества и примером аскетической жизни.

Как вести себя в праздничные дни?

Православные праздники — это не только возможность вспомнить значимые события христианской истории, но и время духовного роста. В эти дни важно:

  • Посещать богослужения.

  • Избегать излишеств и суеты.

  • Проявлять милосердие и заботу о ближних.

  • Уделять время молитве и чтению духовной литературы.

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#Алина Гурицкая#Общество#Вера#Православие#Россия#Религия#Рождественский пост#Православный календарь
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