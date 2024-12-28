Приметы на 31 декабря: как встретить Новый год, чтобы он принес счастье и богатство

Posted 28 декабря, 16:58
Published 28 декабря, 16:58
Modified 28 декабря, 16:58
Updated 28 декабря, 16:58
31 декабря по православному календарю — день памяти святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского, который в народной традиции получил название Модестов день или Покров скота. Святой считался покровителем домашнего скота, и в этот день люди молились о его защите от болезней и падежа. В некоторых регионах Руси даже считалось, что этот день способен предсказать, какой будет погода в июле.
Чтобы встреча Нового года была удачной, важно избегать некоторых действий:
Не оставлять острые предметы на видном месте — считается, что это может привлечь нечистую силу.
Не шить и не зашивать одежду — это сулит неприятности в будущем году.
Не стричь волосы — верят, что волосы могут начать выпадать.
Не оставаться в одиночестве — мужчины, особенно, могут столкнуться с проблемами в отношениях.
Не брать и не давать в долг — это может привести к финансовым трудностям.
Не выносить мусор после 18 часов — вы не хотите выбросить удачу из дома.
Не заниматься тяжелым трудом — лучше избегать физической нагрузки.
Не загадывать желания — ретроградный Меркурий может повлиять на их осуществление.
Есть также несколько действий, которые принесут удачу и богатство:
Раздать долги — расплатитесь по обязательствам, чтобы очиститься от финансовых «грузов».
Постелить новый веник — это символ удачи в новом году.
Покупать праздничные продукты — богатый стол привлекает благополучие.
Открыть окна или двери в момент наступления Нового года — впустите в дом энергии нового года.
Дарить подарки — это принесет удачу и сюрпризы в будущем.
Загадать желание — несмотря на ретроградный Меркурий, многие верят, что желание сбудется.
Положить монетку в карман — для финансового благополучия.
Простить обиды — это путь к гармонии и счастью в новом году.
Поблагодарить уходящий год — создаст пространство для новых возможностей.
Как и в большинстве народных верований, на 31 декабря были свои приметы, связанные с погодой, которые говорили о том, каким будет наступающий год: