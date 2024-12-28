Приметы на 31 декабря: как встретить Новый год, чтобы он принес счастье и богатство

31 декабря по православному календарю — день памяти святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского, который в народной традиции получил название Модестов день или Покров скота. Святой считался покровителем домашнего скота, и в этот день люди молились о его защите от болезней и падежа. В некоторых регионах Руси даже считалось, что этот день способен предсказать, какой будет погода в июле.