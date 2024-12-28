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Posted 28 декабря, 16:58

Published 28 декабря, 16:58

Modified 28 декабря, 16:58

Updated 28 декабря, 16:58

Новогодняя елка на площади Ленина

Приметы на 31 декабря: как встретить Новый год, чтобы он принес счастье и богатство

28 декабря 2024, 16:58
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Новогодняя елка на площади Ленина
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
31 декабря — последний день уходящего года, который приносит собой особую атмосферу ожидания. В этот день не только завершение старого, но и начало нового, полное надежд и стремлений.

Модестов день и его значение

31 декабря по православному календарю — день памяти святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского, который в народной традиции получил название Модестов день или Покров скота. Святой считался покровителем домашнего скота, и в этот день люди молились о его защите от болезней и падежа. В некоторых регионах Руси даже считалось, что этот день способен предсказать, какой будет погода в июле.

Новогодняя иллюминация
Новогодняя иллюминация. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Что нельзя делать 31 декабря

Чтобы встреча Нового года была удачной, важно избегать некоторых действий:

Не оставлять острые предметы на видном месте — считается, что это может привлечь нечистую силу.

Не шить и не зашивать одежду — это сулит неприятности в будущем году.

Не стричь волосы — верят, что волосы могут начать выпадать.

Не оставаться в одиночестве — мужчины, особенно, могут столкнуться с проблемами в отношениях.

Не брать и не давать в долг — это может привести к финансовым трудностям.

Не выносить мусор после 18 часов — вы не хотите выбросить удачу из дома.

Не заниматься тяжелым трудом — лучше избегать физической нагрузки.

Не загадывать желания — ретроградный Меркурий может повлиять на их осуществление.

Улица Ленина
Улица Ленина. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Что можно и нужно сделать 31 декабря

Есть также несколько действий, которые принесут удачу и богатство:

Раздать долги — расплатитесь по обязательствам, чтобы очиститься от финансовых «грузов».

Постелить новый веник — это символ удачи в новом году.

Покупать праздничные продукты — богатый стол привлекает благополучие.

Открыть окна или двери в момент наступления Нового года — впустите в дом энергии нового года.

Дарить подарки — это принесет удачу и сюрпризы в будущем.

Загадать желание — несмотря на ретроградный Меркурий, многие верят, что желание сбудется.

Положить монетку в карман — для финансового благополучия.

Простить обиды — это путь к гармонии и счастью в новом году.

Поблагодарить уходящий год — создаст пространство для новых возможностей.

Первомайский сквер
Первомайский сквер. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Народные приметы о погоде

Как и в большинстве народных верований, на 31 декабря были свои приметы, связанные с погодой, которые говорили о том, каким будет наступающий год:

  • Если снег идёт большими хлопьями — ждите оттепели.
  • Если снег под ногами не хрустит, это к потеплению.
  • Сильный мороз в Модестов день предвещает, что в январе будет мало снега и метелей.
  • Ветер с юго-запада или западный — к затяжной оттепели в январе.
  • Ворон кричит разными голосами — к изменению погоды.
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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Богатство#Новый год#Приметы#Удача#Ритуалы#Народные традиции#Новый год в Новосибирске 2025
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