Прогнозы астрологов на 2025 год: что обещают Дараган, Глоба и Андреев

25-й год Дараган называет поворотным. Это означает, что будет меньше неразберихи и больше диалогов для решения конкретных задач. Интенсивность сил будет снижаться, переходя в разговорную форму, но конфликт и Западом не заканчивается. При этом в отдаленном будущем, в 27-28 г. г., астролог предполагает еще одно обострение политических событий не только Украины с Россией, но и у ряда стран. К 2030 году возможен распад Евросоюза из-за новой верхушки власти, которая будет блюсти интересы собственного государства.