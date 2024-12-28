atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 11:20

Published 28 декабря, 11:20

Modified 28 декабря, 11:22

Updated 28 декабря, 11:22

Астрологический прогноз на 2025 год: Глоба, Дараган, Андреев

Прогнозы астрологов на 2025 год: что обещают Дараган, Глоба и Андреев

28 декабря 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney. Астрологический прогноз на 2025 год: Глоба, Дараган, Андреев
В последние годы люди все чаще прислушиваются к мнению астрологов. И как тут не поверить, если их расчеты сбываются. Одними из самых значимых фигур на звездном небосводе являются Тамара Глоба, Павел Андреев и Константин Дараган, которые не боятся говорить о будущем России и ее положении в мире.

Павел Андреев: год обновления

Астролог Павел Андреев дал предсказание на 2025 год
Астролог Павел Андреев дал предсказание на 2025 год.
Фото: https://vk.com/p.and.reev

Персона Павла Андреева стал новым открытием последних лет, который любит составлять астрологические прогнозы общей карты мира. По его словам в 2025 году Юпитер переходит в знак Рака, поэтому система ценностей человечества будет склоняться к традиционным и семейным. Тренд на консерватизм станет всеобщим выбором человечества, дающей ощущение безопасности. Люди поймут важность двух простых, но главных вещей в своей жизни — еда и кров.

Не смотря на процесс завершения конфликта с Украиной, по мнению Андреева, в России появится борьба с терактами. Это связано с тем, что Уран до июля находится в Тельце вместе со звездой Алголь, поэтому характеризуется революциями и волнениями. Эта планета по своей природе дает прогресс всему, обнуляя все старое, поэтому общая мировая финансовая система, установившаяся последние десятки лет, изменится первой. Виртуальные деньги начнут падать, при этом искусственный интеллект и сверхтехнологии получат мощный толчок к развитию в ближайшие годы.

Константин Дараган: 2025 — год переговоров

Константин Дараган рассказал о мировой политике в 2025 году
Константин Дараган рассказал о мировой политике в 2025 году.
Фото: https://astrology-online.ru

Астролог Константин Дараган дал масштабные прогнозы, в соответствии с которыми в 2025 году появятся новые обстоятельства, которые существенно изменят ситуацию на Украине. Это означает, что участники СВО начнут возвращаться домой, нет опасения мобилизации. Но у Украины в будущем возможны изменения границ государства под внешними давлением негосударственных образований. Страна будет находиться в процессе послевоенного изменения внутренней политики.

25-й год Дараган называет поворотным. Это означает, что будет меньше неразберихи и больше диалогов для решения конкретных задач. Интенсивность сил будет снижаться, переходя в разговорную форму, но конфликт и Западом не заканчивается. При этом в отдаленном будущем, в 27-28 г. г., астролог предполагает еще одно обострение политических событий не только Украины с Россией, но и у ряда стран. К 2030 году возможен распад Евросоюза из-за новой верхушки власти, которая будет блюсти интересы собственного государства.

Тамара Глоба: семейные ценности

Прогноз для каждого знака зодиака от Тамары Глоба на 2025 год
Прогноз для каждого знака зодиака от Тамары Глоба на 2025 год.
Фото: https://vk.com/tamaragloba

Известный астролог Тамара Глоба дала более прагматичный прогноз на 2025 год, рассказав про самые опасные дни и периоды, когда нужно быть осторожными. В первую очередь 2025 год по восточному календарю является годом Зеленой Змеи, мудрой и рассудительной хозяйки положения. По западному значению это время Венеры, которая сосредоточит свое внимание на семье и отношениях. Эти два аспекта дадут миру удивительный симбиоз сочетания традиций и новаторства.

Но не смотря на положительную динамику всего периода, весна 2025 года ознаменуется природными катаклизмами, наводнениями, потопами или чрезвычайным изменением температуры. Особенно критичными будут 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 28 марта. В эти даты астролог не рекомендует ничего планировать важного. Также для каждого знака зодиака Глоба приготовила индивидуальный прогноз

Знак зодиака Овен

Овны в 2025 году получат новые возможности, поэтому отсидеться в тени не получится. Можно наконец определиться с личной жизнью или уйти на новую работу. При этом следите за своими главными целями и не разменивайтесь по мелочам.

Знак зодиака Телец

На горизонте появятся верные соратники, друзья и семья, которые поддержат Тельцов в реализации их планов. Однако апрель и ноябрь должен в 2025 году заставят обратить внимание на свое здоровье.

Знак зодиака Близнецы

Близнецы как никогда близки к финансовой удаче, но этот период также потребует тщательного анализа личных вложений и предусмотрительности с партнерами. Могут быть споры относительно финансов, поэтому тщательно читайте все, что подписываете.

Знак зодиака Рак

На Раков посыплется слава, которую они получат в качестве награды за ее долгое ожидание. Но не забывайте при этом показывать свои сильные стороны. В целом год благоприятен для создания семьи, работы, путешествий

Знак зодиака Лев

Львы начнут свою жизнь с карьерных высот, которые могут уже маячить с начала весны. При этом удача в работе ждет в дали от дома, не упустите возможность жить своей новой и лучшей жизнью.

Знак зодиака Дева

Девы в 2025 году смогу завершить тянущиеся долгие годы старые дела и наконец приступить к новым проектам. Близкое окружение поможет вам проявиться и смело смотреть вперед, оставив прошлое далеко позади.

Знак зодиака Весы

Весы получает позитивные изменения в личной и социальной жизни и наконец смогут снять с себя ограничивающие оковы, которые были главной проблемой их старой жизни.

Знак зодиака Скорпион

В 2025 году Скорпионы раскроют и покажут себя с новой стороны. Новые успешные проекты и путешествия обогатят жизнь, а личные отношения станут более крепче, если приложить для этого небольшие усилия.

Знак зодиака Стрелец

Стрельцовый гороскоп полон продуктивных творческих идей и удачи в любви. Сосредоточьтесь на своем доме и близком окружении, которым потребуется ваша помощь.

Знак зодиака Козерог

В жизнь Козерогов войдут новые люди, как спутники для жизни, так и партнеры для бизнеса. 2025 год поможет укрепить новые связи для долгосрочных и успешных проектов.

Знак зодиака Водолей

Водолеи смогут стать более активными и предприимчивыми, захотев стать чем-то больше и важнее. При этом это успешное время для старта во всех сферах жизни, но не стоит идти напролом, учитесь искать компромиссы.

Знак зодиака Рыбы

Рыбы получат толчок в профессиональной сфере и удачу в личной жизни, при этом семейные дела потребуют отдельного внимания. Для баланса учитесь находить время для семьи и работы.

Читайте также:
В чем встретить Новый год-2025: цвета, украшения и макияж, которые принесут богатствоПодарки детям на Новый год: интересные идеи для возраста 3, 5, 7, 12 и 17 летГороскоп на 2025 год: что звезды готовят каждому знаку в год Зеленой Деревянной змеи
#Эмилия Шпилева#Общество#Новый год#Астрология#Гороскоп#Все материалы авторов#КЦ#2025#Глоба#Дараган#Андреев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика