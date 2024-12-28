Шоколад и бархат — неожиданные тренды 2025 года от стилиста

Posted 28 декабря, 07:23
Published 28 декабря, 07:23
Modified 28 декабря, 07:23
Updated 28 декабря, 07:23
Эксперт по стилю Юлия Гуринова в разговоре с atas.info рассказала, что в первую очередь в 2025 году стоит ориентироваться не только на силуэт костюма, но также на цвет и фактуру. Также стоит грамотно подбирать укращения и даже макияж — сейчас каждая деталь влияет на полное восприятие образа.
Главный цвет года — шоколадный. В 2025 году на первый план выходит оттенок Mocha Mousse, который Институт Pantone провозгласил главным цветом года.
«Это один из самых вкусных цветов за последние несколько лет, а именно цвет шоколада, — делится Юлия Гуринова. — Коричневый уже несколько сезонов подряд на первых места, многие дизайнеры назвали его „новый черный“ включив в свои коллекции в разных оттенках».
Этот теплый и универсальный цвет гармонично сочетается с природными оттенками: голубым, зеленым, желтым, оранжевым. Коричневый, пясняет стилист, — это земля, а значит, его можно комбинировать с цветами неба, травы, песка, заката. Это буквально палитра природы.
Акцентные цвета 2025 года — это также глубокие и насыщенные «лиловое вино» и «райский коралловый». Эти оттенки идеально подходят для аксессуаров: обуви, сумок, головных уборов или даже макияжа. Необычные, «космические» оттенки, такие как «желтый воск» и «молочный голубой», также будут популярны.
«Безусловно этими оттенками палитра 2025 года не ограничивается, но если хотя бы один-два вам близок и появиться в ваших образах в предстоящем году, то вы смело можете претендовать на звание „модницы“», — подчеркивает стилист.
Модные текстуры 2025 года будут ориентированы на натуральность. Предполагается, что в тренде в первую очередь будет бархат и вельвет.
«С одной стороны не удивительно, прошло несколько сезонов, мы отдохнули от их торжественности, поэтому можно вновь надеть тот самый бархатный брючный костюм, — говорит эксперт и добавляет. — Я не могу сказать, что глобально в этом направлении дизайнеры привнесли что-то новое. Все также в тренде натуральные фактуры и многие производители к нашему счастью научились максимально близко имитировать натуральное волокно в синтетических составах».
Бархатные костюмы глубоких оттенков — синего, зеленого — снова в моде, а вельветовые брюки палаццо шоколадного цвета в сочетании с шелковой блузкой голубого оттенка создадут стильный офисный образ, рассказывает Юлия Гуринова.
Асимметрия остается на пике популярности. Блузки с асимметричными вырезами, юбки с неровным подолом, брюки с необычными застежками — это не только тренд, но и способ подчеркнуть индивидуальность.
«Кстати, этот тренд идеален для тех, у кого в лице или в теле есть ярко выраженная асимметрия — в этом случае попытки создать образ по линеечке лишь дополнительно подчеркнет данный факт, не украсив вас, а выбор в пользу асимметричной стрижки, сережки, декольте — лучший способ сгладить эту особенность», — считает стилист.
Эксперт также подчеркивает, что ассимитричный крой лучше скроет недостатки фигуры и скорректирует ее в лучшую сторону.
В моде в 2025 году будут яркие, крупные украшения, необычные комбинации материалов и форм. Они начали входить в тенденцию уже в конце 2024-го года.
«Именно в украшениях наблюдается существенные изменения. В 2025 году приветствуется максимализм и „неправильность“. Это значит, что можно мешать одно с другим. Идеально, если вы, будучи довольно „жесткой“ и деловой вдруг добавите колье с сердечками или цветными бусинами», — говорит эксперт.
По словам стилиста, сейчас в центре внимания будут яркие цвета. Украшения в изумрудных, коралловых оттенках добавят животси образу. Массивность и «неправильность» также можно применять к классическим украшениям. Например, ожерелье из жемчуга можно оживить за счет того, что бусины в нем будут совершенно разные
Юлия советует подходить к трендам с осторожностью. Не стоит пытаться следовать всем модным веяниям сразу. Выберите то, что откликается именно вам: любимый оттенок, интересную текстуру или смелый аксессуар. Даже небольшая деталь может изменить весь образ. Поэтому также важно обратить внимание на макияж. Вот несколько советов от Юлии Гуриновой: