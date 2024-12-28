Шоколад и бархат — неожиданные тренды 2025 года от стилиста

Эксперт по стилю Юлия Гуринова в разговоре с atas.info рассказала, что в первую очередь в 2025 году стоит ориентироваться не только на силуэт костюма, но также на цвет и фактуру. Также стоит грамотно подбирать укращения и даже макияж — сейчас каждая деталь влияет на полное восприятие образа.