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Posted 28 декабря, 07:51

Published 28 декабря, 07:51

Modified 28 декабря, 07:53

Updated 28 декабря, 07:53

Проезд станет бесплатным для детей

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники

28 декабря 2024, 07:51
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Проезд станет бесплатным для детей

Жителям Новосибирска рассказали, как будет работать транспорт в праздники

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
В Новосибирске изменится работа общего транспорта в новогодние выходные, сообщают в мэрии.

Изменения начнутся 29 декабря. Они продлятся до 8 января следующего года. Общественный транспорт перейдет на измененный режим работы. Курсировать он начнет в режиме выходного дня. Касается это и метро.

В саму новогоднюю ночь, метрополитен начнет перевозить пассажиров до 2 ночи. Продолжат работу кассы и все входы и выходы. В подземке усилят контроль за безопасностью.

С 28 декабря по 12 января школьников начнут перевозить бесплатно. Важно предъявить справку из школы. Проехать можно на всем общественном транспорте, курсирующих по муниципальным маршрутам.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новый год#Проезд#Новый год в Новосибирске 2025
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