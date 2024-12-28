Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники

Posted 28 декабря, 07:51
Published 28 декабря, 07:51
Modified 28 декабря, 07:53
Updated 28 декабря, 07:53
Изменения начнутся 29 декабря. Они продлятся до 8 января следующего года. Общественный транспорт перейдет на измененный режим работы. Курсировать он начнет в режиме выходного дня. Касается это и метро.
В саму новогоднюю ночь, метрополитен начнет перевозить пассажиров до 2 ночи. Продолжат работу кассы и все входы и выходы. В подземке усилят контроль за безопасностью.
С 28 декабря по 12 января школьников начнут перевозить бесплатно. Важно предъявить справку из школы. Проехать можно на всем общественном транспорте, курсирующих по муниципальным маршрутам.