Стало известно, куда тратят жители Новосибирска свои выигранные миллионы

Posted 28 декабря, 03:48
Published 28 декабря, 03:48
Modified 28 декабря, 03:50
Updated 28 декабря, 03:50
Новосибирцы выигрывали миллионы в лотереях. Татьяна из Куйбышева потратила свой миллион на покупку дома. Игорь Николаев выиграл 2,5 млн рублей и потратил его на здоровье своей жены. Надежда купила на миллион долгожданный автомобиль. Анна тоже вложила деньги в машину.
Другой счастливый сибиряк выиграл 52 млн рублей. Александру постоянно везет в лотереях. Деньги он распределил в том числе на благотворительность.
Ранее мы рассказывали, как работяга с завода получил 2 млн рублей. Он считает, что удачу ему принесла черепаха. Выигрыш он собирался потратить на ремонт и шубу для жены.