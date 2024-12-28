Стало известно, куда тратят жители Новосибирска свои выигранные миллионы

Новосибирцы выигрывали миллионы в лотереях. Татьяна из Куйбышева потратила свой миллион на покупку дома. Игорь Николаев выиграл 2,5 млн рублей и потратил его на здоровье своей жены. Надежда купила на миллион долгожданный автомобиль. Анна тоже вложила деньги в машину.