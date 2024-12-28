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Posted 28 декабря, 03:48

Published 28 декабря, 03:48

Modified 28 декабря, 03:50

Updated 28 декабря, 03:50

Новосибирцы выигрывали

Стало известно, куда тратят жители Новосибирска свои выигранные миллионы

28 декабря 2024, 03:48
Фото: 1MI. Новосибирцы выигрывали
Жители Новосибирской области рассказали, куда тратят свои выигранные миллионы, о чем передают представители лотереи.

Новосибирцы выигрывали миллионы в лотереях. Татьяна из Куйбышева потратила свой миллион на покупку дома. Игорь Николаев выиграл 2,5 млн рублей и потратил его на здоровье своей жены. Надежда купила на миллион долгожданный автомобиль. Анна тоже вложила деньги в машину.

Другой счастливый сибиряк выиграл 52 млн рублей. Александру постоянно везет в лотереях. Деньги он распределил в том числе на благотворительность.

Ранее мы рассказывали, как работяга с завода получил 2 млн рублей. Он считает, что удачу ему принесла черепаха. Выигрыш он собирался потратить на ремонт и шубу для жены.

100 млн рублей выиграли жители Новосибирской области — как им такое удалось
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