В метро Новосибирска пассажиры начали платить лицом

Новосибирск стал одним из первых городов в Сибири, где тестируют оплату по Face ID. Подобные системы уже внедряются в других регионах, включая Красноярский край и Алтай. По всей стране установлено более миллиона терминалов, поддерживающих оплату не только картами и QR-кодами, но и с помощью биометрии.