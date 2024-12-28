В метро Новосибирска пассажиры начали платить лицом

Posted 28 декабря, 09:39
Published 28 декабря, 09:39
Modified 28 декабря, 09:41
Updated 28 декабря, 09:41
Первые терминалы, позволяющие оплатить поездку по Face ID, начали работать 27 декабря. По данным метрополитена, новая услуга пока используется ограниченным числом людей. Для оплаты достаточно взглянуть в камеру терминала, и сумма автоматически списывается с привязанной банковской карты. Это сделано для удобства и ускорения процесса оплаты.
Новосибирское отделение Сбербанка ранее сообщало, что оборудование для Face ID планируется установить на всех станциях метрополитена к февралю 2025 года. Биометрическая идентификация станет частью общей цифровизации транспортной системы города, в том числе заменой текущих транспортных карт на новые.
Новосибирск стал одним из первых городов в Сибири, где тестируют оплату по Face ID. Подобные системы уже внедряются в других регионах, включая Красноярский край и Алтай. По всей стране установлено более миллиона терминалов, поддерживающих оплату не только картами и QR-кодами, но и с помощью биометрии.