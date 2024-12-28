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Posted 28 декабря, 09:39

Published 28 декабря, 09:39

Modified 28 декабря, 09:41

Updated 28 декабря, 09:41

Турникеты на станции метро

В метро Новосибирска пассажиры начали платить лицом

28 декабря 2024, 09:39
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Турникеты на станции метро
В Новосибирском метрополитене запущена пилотная система оплаты проезда с помощью технологии распознавания лиц.

Первые терминалы, позволяющие оплатить поездку по Face ID, начали работать 27 декабря. По данным метрополитена, новая услуга пока используется ограниченным числом людей. Для оплаты достаточно взглянуть в камеру терминала, и сумма автоматически списывается с привязанной банковской карты. Это сделано для удобства и ускорения процесса оплаты.

Новосибирское отделение Сбербанка ранее сообщало, что оборудование для Face ID планируется установить на всех станциях метрополитена к февралю 2025 года. Биометрическая идентификация станет частью общей цифровизации транспортной системы города, в том числе заменой текущих транспортных карт на новые.

Новосибирск стал одним из первых городов в Сибири, где тестируют оплату по Face ID. Подобные системы уже внедряются в других регионах, включая Красноярский край и Алтай. По всей стране установлено более миллиона терминалов, поддерживающих оплату не только картами и QR-кодами, но и с помощью биометрии.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Метро#Оплата#Цифровизация#Биометрия
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